Alex Areia vence o Caterham Festival

Realizou-se no Estoril a 4ª edição do Caterham Festival. Com perto de quatro dezenas de 420R presentes, o vencedor em título dos 420R Pro, Alex Areia teve no Circuito Estoril um fim de semana de sonho, em que demonstrou um ritmo superior aos seus adversários e conquistou quatro vitórias nas 4 corridas do fim de semana, conquistando assim o Caterham Festival.

No segundo posto na classificação final do fim de semana ficou Pedro Reis Ferreira (Adess) que com 3 pódios garantiu o lugar intermédio do pódio. Já Phil Jenkins( Mcmillan Motorsport), foi o terceiro classificado no somatório dos pontos das 4 corridas. Seguiram-se Nuno Afonso ( Speedy Motorsport) e o jovem Tomás Teixeira ( Speedy Motorsport) fechou o Top 5 das contas deste Festival. O estreante Duarte Pinto Coelho( Speedy Motorsport) foi o sexto classificado, na frente de Richard Amos ( Team Parker Racing), de J.J. Magalhães ( Adess), da dupla internacional Filipe Albuquerque / Ricky Taylor ( CRM Motorsport) e o jovem José Rodrigues ( Gianfranco Motorsport) completou os 10 primeiros classificados desta edição do Festival! Pode rever as 3 corridas de Sábado no canal de Youtube da CRM Motorsport.

Pedro Reis Ferreira e Alex Areia dividem Pole Positions

Para esta edição do Caterham Festival, apoiado pelo Turismo de Cascais, tiveram lugar 2 sessões de qualificação ao invés da habitual qualificação singular. Nesta edição a primeira sessão de qualificação ditaria a grelha de partida para a primeira das 4 corridas do fim de semana e a segunda para a 2ª corrida. A grelha para a 3ª corrida seria feita pela classificação da primeira corrida, onde os 10 primeiros classificados foram invertidos, o mesmo se passou na quarta corrida mas com os resultados relativos à segunda corrida.

Na primeira qualificação, Pedro Reis Ferreira foi quem impôs o ritmo numa pista com condições bastante incertas. O piloto da Adess superou o britânico Phil Jenkins( Mcmillan Motorsport), Alex Areia ( Gianfranco Motorsport), Richard Amos ( Team Parker Racing ) e o português Nuno Afonso ( Speedy Motorsport) que foi o 5º mais rápido. Seguiram-se BenWinrow( CTS Motorsport), Philipp Bianchi ( Team Parker Racing), Sam Smith ( Team Parker Racing), Mark Stansfield ( Mcmillan Motorsport) e o pilotointernacionalportuguês Filipe Albuquerque completou o Top-10.

Já na segunda sessão de qualificação, onde as condições da pista já eram ideais, pista completamente seca o mais veloz foi o piloto da Gianfranco e vencedor em título Alex Areia. Que com uma super-volta de 1:45,959( o novo record do Circuito Estoril nos Caterham 420R ),superou o jovem Tomás Teixeira ( Speedy Motorsport), o piloto britânico Phil Jenkins ( Mcmillan Motorsport), João Pedro Campos Costa ( Gianfranco Motorsport) e o regressado Tomás Guedes ( Speedy Motorsport). Nuno Afonso ( Speedy Motorsport) foi o sexto classificado na frente do estreante Duarte Pinto Coelho ( Speedy Motorsport), de Pedro Reis Ferreira ( Adess), André Correia ( André Villar Pneus) e Gonçalo Nobre da Veiga ( Gianfranco Motorsport) concluiu os 10 primeiros.