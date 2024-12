SSS: Calendário 2025 apresentado

A Single Seater Series vai continuar o seu crescimento sustentado em 2025, com um calendário de cinco provas, quatro em Portugal e uma estreia em Espanha.

Com o objetivo de proporcionar mais oportunidades de competição e evolução, o campeonato sob a égide da Race Ready continuará a focar-se na qualidade e na acessibilidade para os pilotos, oferecendo provas que prometem ser emocionantes e desafiantes, tal como as corridas deste ano, com os carros mais rápidos por volta do panorama do automobilismo nacional.

A vertente técnica manter-se-á inalterada, com a grande novidade para a próxima época a ser o calendário, que inclui uma visita a Espanha, mais precisamente ao Circuito de Velocidad de Monteblanco, em Huelva. Este traçado, recentemente homologado, representará um novo desafio para todos os pilotos e está localizado relativamente perto de Portugal, proporcionando uma experiência única e internacional para a competição no mês de maio.

Com quatro provas em solo nacional, a Single Seater Series estará presente em alguns dos maiores eventos de automobilismo em Portugal em 2025. A temporada arranca no primeiro fim de semana de abril, no programa do Algarve Iberian Racing Festival, seguindo-se uma visita ao Estoril Summer Party em julho. A época termina com uma nova visita ao Autódromo Internacional do Algarve, no programa do revitalizado Algarve Classic Festival, em outubro, e culmina em grande estilo no Estoril Endurance Festival, no final de novembro. A presença nestes eventos permitirá a transmissão em “live stream” de muitas das corridas que fazem parte do calendário.

O formato das provas foi ligeiramente ajustado para oferecer mais tempo de pista e preparação para os pilotos. A sexta-feira contará com pelo menos dois treinos privados, algo que não acontecia até aqui. Durante o fim de semana, as sessões oficiais incluirão treinos cronometrados e duas corridas, permitindo aos pilotos testar os seus limites e competir ao mais alto nível.

Para potenciar a competição, o experiente e conhecido Miguel Pinto Coelho junta-se à equipa da Race Ready como o novo gestor da Single Seater Series, já iniciando os preparativos para a temporada de 2025.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, “Em 2025, a Single Seater Series cresce gradualmente, com o regresso a um calendário de cinco provas, o número ideal que os pilotos preferem em relação ao formato de quatro eventos e uma mostra da nossa convicção do crescimento da competição. Destaca-se também a visita a Monteblanco, um circuito recentemente homologado, a menos de 100 km da fronteira do Algarve com Espanha. Além disso, o novo formato das provas inclui dois treinos privados na sexta-feira, um deles incluído no preço da inscrição, e sessões oficiais durante o fim de semana, com treinos cronometrados e duas corridas. Miguel Pinto Coelho, o novo gestor da Single Seater Series, já está a trabalhar em 2025 e está disponível para ajudar equipas e Pilotos em encontrar as melhores soluções para que mais carros entrem nas provas em 2025. Se tiverem um carro para alugar, quiserem fazer um teste ou participar numa prova, não hesitem em nos contactar.”

Calendário de 2025

05/06 Abril – Algarve Iberian Racing Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

16/17 Maio – Monteblanco – Circuito de Monteblanco 🇪🇸

12/13 Julho – Estoril Summer Party – Autódromo do Estoril 🇵🇹

25/26 Outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

29/30 Novembro – Estoril Endurance Festival – Autódromo do Estoril 🇵🇹