SevenFriday Classic Cup: Duas dezenas de inscritos

Duas dezenas de concorrentes aceitaram o desafio da Race Ready e vão participar na primeira edição da SevenFriday Classic Cup no Autódromo do Estoril, no fim de semana de 13 e 14 de julho.

Dado o interesse vincado dos aficionados portugueses em corridas de automóveis clássicos, aliado ao facto de existir em Portugal um excelente parque automóvel pronto a competir, a Race Ready decidiu criar uma prova para este tipo de viaturas dentro do programa do Estoril Summer Party – a SevenFriday Classic Cup – que acolherá uma diversidade enorme de carros de competição homologados ou produzidos entre 1955 e 2000.

Com uma corrida de duração de 60 minutos, um conjunto de regras particulares desta prova garantem que todos os pilotos e máquinas vão competir de forma justa, considerando diversos fatores. Para equilibrar a competição, a organização da prova implementou um sistema de handicaps a aplicar durante a paragem obrigatória nas boxes. Este sistema, baseado na idade e homologação de cada veículo, pode introduzir até quatro minutos de diferença nesta paragem.

Esta prova tem as suas particularidades, pois as equipas que incluam um piloto estreante em competições de circuito receberão um benefício adicional de 60 segundos de handicap. Será igualmente feita a exceção para o uso de pneus slicks, que tradicionalmente não está permitira nas provas organizadas pela Race Ready. Contudo, os pilotos que optarem por pneus homologados para estrada terão sempre uma vantagem de 30 segundos nas paragens nas boxes.

A lista de inscritos dificilmente poderia ser mais colorida e heterogénea. João Mira Gomes vai tirar da garagem o seu precioso Jaguar XK 140 de 1956, com que dividirá a condução com Fernando Campos Ferreira, ao passo que José Oliveira traz para as pistas nacionais o seu Ferrari 308 GTB. Por seu lado, a G-Tech vai novamente colocar a correr o Toyota MR2, com André Pardal a repartir o volante deste carro inicialmente construído para as estradas com Fernando Mayer Gaspar.

O pelotão terá vários rostos conhecidos do Iberian Historic Endurance e da Carrera Los 80, duas competições anuais organizadas pela Race Ready na Península Ibérica. A portuense Aurora Motorsport, o braço desportivo da prestigiada Garagem Aurora, ruma ao sul do país com quatro super-competitivos Porsche 911 3.0 RS para Claudio Vieira, Bruno Santos/Tiago Santos, Moura Teixeira e para o estreante Miguel Moreno.

Em número, e igual qualidade, a RP Motorsport irá assistir o BMW M3 de Paulo Lima, um carro de Grupo A que vimos vencer categoricamente as duas corridas da Carrera Los 80 em Jarama, tal como o BMW M3 E36 da dupla Diogo Cavaco/Bernardo Almeida e o Ford Escort RS2000 da Breda Motorsport para o jovem Manuel Almeida. Haverá ainda mais dois Escort em pista, um RS1600 para a dupla Filipe Nogueira/Carlos Cruz e um RS2000 para Rui Ribeiro/Rui Salgado.

A RodaClassica irá colocar em pista pela primeira vez um BMW E30 M3 para os franceses Jean-Philippe Imparato e Vincent Imparato, enquanto Miguel Ferreira se junta a esta festa com o seu espetacular BMW 3.0 CSL preparado pela Antero Sport. A muito acarinhada Volvo 850 da Monteiros Competições, num fim de semana em que será partilhada por Vitor Costa e Sérgio Moutinho, e o VW Golf GTi da Keep on Racing do duo Rui Moura e António Duarte, também regressam às competições da Race Ready. Já a Jorcar vai estrear em competição um Porsche 911 2.7 RS para Jorge Faria, que fará a sua primeira corrida em circuitos.

A lista de inscritos encerra com três carros oriundos de troféus monomarca que escreveram capítulos do automobilismo português de velocidade. Arlindo Beça estará à partida com o seu muito bem tratado Toyota Carina E, que dividirá com Nuno Veiga nesta prova. Davide Marques e José Arantes vão partilhar um Datsun 1200 e Oscar Rosmaninho faz a sua estreia em circuitos portugueses com um Fiat Punto.

A SevenFriday, a marca de relógios únicos e inspirados no mundo moderno, representados em Portugal pela Importempo, será a patrocinadora oficial da prova, proporcionando uma visibilidade única e obrigatória. O vencedor da corrida levará para casa um relógio exclusivo da SevenFriday.

Com a qualificação marcada para as 11h35 de sábado, dia 13 de julho, a corrida de uma hora de duração arranca pelas 12h45 de domingo, dia 14 de julho, com transmissão em direto nas redes sociais Facebook e YouTube da Race Ready.