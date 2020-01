Rampa Porca de Murça com novidades

A Rampa Porca de Murça, organizada pelo CAMI Motorsport, que esta época, a 7 e 8 de março, será a prova inaugural do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, apresenta duas novidades face às edições anteriores, com o objetivo de torná-la não só mais emblemática mas também mais confortável para os pilotos e respetivas equipas.

Assim, a primeira alteração prende-se com a localização do Parque de Assistência, que será transferido para uma zona mais ampla, de modo a proporcionar melhores condições de trabalho a todos os intervenientes. Por outro lado, o início da prova é antecipado em cerca de 50 metros, pelo que os pilotos percorrem a icónica ponte de um só arco sobre o Rio Tinhela, na EN 15, já com o cronómetro a contar. O perímetro do traçado totalizará 4250 metros.

“Entendemos que era importante fazer evoluir a rampa, designadamente no sentido de melhorar, em todos os sentidos e na medida do possível, o acolhimento aos pilotos e equipas. Um Parque de Assistência mais espaçoso permitirá outra mobilidade e conforto, enquanto o facto de os pilotos passarem a percorrer a ponte já em competição possibilita a recolha de imagens com um enquadramento paisagístico fantástico”, sublinha Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.

A prova das famosas “Curvas de Murça”, para a qual o CAMI Motorsport conta com o imprescindível apoio da Câmara Municipal de Murça, poderá, nesta edição 2020, ter à partida alguns pilotos que não disputam habitualmente o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, atendendo a que nomes como Raul Delgado, Marcos Teixeira, Joaquim Soares e José Cerqueira já solicitaram informações à organização. De igual modo, também o piloto de ralis Vítor Pascoal manifestou interesse em participar, com o seu Porsche 911 GT3, na primeira prova da época de montanha.