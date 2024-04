RACAR Motorsport terá dois carros no Campeonato de Espanha de GT no AIA

A RACAR Motorsport disputa no próximo fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve a primeira etapa do Campeonato de España de GT de 2024, com uma ofensiva de dois Porsches 992 GT3 Cup.

A formação de Lisboa é uma das equipas portuguesas mais dinâmicas da atualidade, participando em inúmeros eventos desportivos, nos quais é consistentemente uma das grandes protagonistas, tendo já obtido vitórias e um título em 2024.

Na prova do Algarve do campeonato de Espanha a RACAR Motorsport colocará em pista dois Porsche 992 GT3 Cup – um para a dupla Leandro Martins e Dieter Svepes e outro para duo Pedro Moleiro e Francisco Martins.

A dupla austro-brasileira entra nesta competição depois de ter vencido a GT Winter Series na classe Cup 2, estando determinada em prosseguir a senda vitoriosa e lutar pelo triunfo no seu agrupamento. “O fim-de-semana vai ser bem intenso, dado que vamos colocar o carro na pista depois da trocar de chassis, com tudo o que tudo isso acarreta. Teremos também de nos adaptar aos pneus Pirelli, uma estreia para nós”, começou por dizer Leandro Martins, que continuou: “levando em consideração que estamos com uma grelha bem cheia, doze concorrentes na nossa categoria e trinta e cinco no total, será um evento divertido e interessante. O nosso foco este ano é a GT Cup Europe, mas não entramos em pista, seja qual for a prova, com a ideia de que é apenas um treino. Não é a nossa forma de estar nas corridas. Entramos para dar o máximo e é com esse propósito que vamos para este evento, estando seguros de que a RACAR Motorsport me dará um carro competitivo”.

Por seu lado, Pedro Moleiro e Francisco Cruz fazem equipa pela primeira vez, mas nem por isso deixam de ter objetivos ambiciosos.

Pedro Moleiro regressa à competição, depois de um interregno, e não o podia fazer em melhor companhia: “Com o apoio dos meus patrocinadores, a Soudal e a RACAR Motorsport, consegui concretizar este projecto e agradeço-lhes a confiança que depositaram em mim. Estou entusiasmado por partilhar o Porsche 992 GT3 Cup com o meu amigo Francisco Cruz e voltar a uma grelha tão competitiva e repleta de bons carros, como é a do Campeonato de España de GT”.

Francisco Cruz mostra-se curioso com a performances da sua nova montada, tendo diversos objetivos para a participação no evento do Algarve. “Apesar de alguma experiencia com os 911 Cups, vai ser o meu primeiro contacto com o 992 GT3 Cup, por isso, estou muito curioso e ansioso para conhecer o quanto evoluiu o modelo com esta ‘nova’ geração. Dito isto, passando a fase de adaptação à máquina, que antevejo que seja relativamente rápida e tranquila com o competente apoio da RACAR Motorsport, os objetivos passam por dar o meu melhor e estar o mais competitivo possível, conjuntamente com o meu colega e amigo de longa data, Pedro Moleiro, para podermos ir à luta e disputar os lugares mais altos da tabela. A nível pessoal, procuro ganhar ritmo de corrida para a temporada desportiva que se avizinha. Será também a minha estreia no Campeonato de España de GT, algo que já estava nos meus planos enquanto piloto há algum tempo, e que consegui encaixar graças ao apoio dos meus patrocinadores. No fundo, são vários coelhos numa só cajadada”, afirmou.

O programa oficial da ronda do Autódromo Internacional do Algarve tem o seu início no próximo sábado, estendendo-se até domingo. A qualificação será realizada no sábado, dia em que será disputada a primeira corrida do evento (14h05). A segunda terá luz verde às 9h00 de domingo. Ambas as provas poderão ser seguidas em direto através do canal de Youtube da competição.