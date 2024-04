RACAR Motorsport prepara início da GT Cup Europe

A RACAR Motorsport inicia no próximo fim-de-semana a sua temporada na GT Cup Europe e, com o Autódromo Internacional do Algarve como cenário, a expectativa é grande.

A formação portuguesa disputa em 2024 a competição de índole europeu da GT Sport, inscrevendo um Porsche 992 GT3 Cup para a dupla Leandro Martins e Dieter Svepes, que este ano já venceu a GT Winter Series na classe Cup 2 e dominou completamente o primeiro fim-de-semana do Campeonato de España de GT.

Tem sido um início de ano de sucesso para a dupla da RACAR Motorsport, que espera dar continuidade aos bons resultados. No entanto, o piloto luso-brasileiro está consciente dos desafios que ele e o seu colega de equipa terão pela frente.

“Será um fim-de-semana bastante exigente, uma vez que é um campeonato novo para nós estamos à espera de um nível muito elevado. Além disso, serão muitas novidades para nós – os pneus são diferentes, o que nos obriga a ter uma afinação distinta. Mas vamos trabalhar e tenho muita confiança na RACAR Motorsport”, afirmou Leandro Martins.

O piloto da equipa portuguesa, muito embora saiba que a concorrência é forte, está entusiasmado como início da GT Cup Europe e determinado em assegurar bons resultados. “Temos a nosso favor o facto de conhecermos o circuito, mas isso não chega para o nível que enfrentaremos. A RACAR Motorsport está muito bem preparada e estamos todos muito entusiasmados com esta prova. Vamos trabalhar para conseguirmos boas classificações e amealharmos pontos importantes, uma vez que a temporada é longa e tudo conta para o resultado no campeonato”, sublinhou Leandro Martins.

O programa oficial da primeira prova da GT Cup Europe tem o seu início na sexta-feira com os treinos-livres. No sábado realizar-se-á uma qualificação e uma corrida (12h50), o que se repete no domingo. Ambas as corridas podem ser seguidas em directo no YouTube da competição (Corrida 2 tem início às 14h00).