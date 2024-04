RACAR Motorsport em destaque na etapa algarvia do Campeonato de Espanha de GT

Acabou por ser mais um fim de semana de sucesso para a RACAR Motorsport, que esteve em grande destaque na primeira etapa do Campeonato de Espanha de GT, que teve como palco o Autódromo Internacional do Algarve, com a conquista de duas vitórias em duas corridas.

A formação de Lisboa apresentava-se na prova algarvia da competição espanhola com dois Porsche 992 GT3 Cup, um para a dupla Leandro Martins e Dieter Svepes e outro para Pedro Moleiro e Francisco Cruz.

O duo austro-brasileiro iniciou o fim de semana com um novo chassi no seu carro, o que obrigou os pilotos a um aturado trabalho de afinação e de acertos técnicos que foi sendo realizado com competência. Isto permitiu que a dupla assegurasse o quinto lugar na grelha de partida para a primeira corrida e a pole-position para a segunda, o que lhe abria a possibilidade de lutar pelos pódios.

Na primeira prova do evento, realizada no domingo, Leandro Martins realizou um primeiro turno ao ataque, conseguindo subir a primeiro, posição em que entregou o Porsche a Dieter Svepes, que não teve dificuldades em caminhar para o primeiro triunfo.

A segunda corrida não teve um início muito positivo, uma vez que a pista estava húmida e Leandro Martins não estava com a melhor estratégia técnica para as condições, levando a que perdesse algum tempo. No entanto, um Safety Car no momento certo e o ritmo alucinante de Dieter Svepes permitiu à dupla da RACAR Motorsport vencer novamente.

“Foram três dias muito intensos! Tivemos de trabalhar muito para que o carro ficasse bem equilibrado, dado ser o primeiro evento com o novo chassi, mas conseguimos ir evoluindo progressivamente e os resultados estiveram à vista. Para além disso, foi o nosso primeiro contacto com pneus Pirelli, o que nos obrigou a algum trabalho de adaptação. A primeira corrida foi perfeita! Entreguei o carro em primeiro ao Sven e ele continuou para a vitória. Estávamos com um ritmo muito forte. Na segunda, não escolhemos a estratégia mais acertada e eu perdi muito tempo durante o meu ‘stint’. No entanto, tivemos sorte, com o Safety Car, e o Sven esteve, uma vez mais, muito forte, o que nos permitiu vencer novamente! Foi um fim-de-semana intenso, mas estivemos muito bem e a RACAR Motorsport esteve irrepreensível… Era difícil fazer melhor”, sublinhou Leandro Martins.

A dupla formada por Pedro Moleiro e Francisco Cruz enfrentava um fim de semana de novidades e, muito embora o seu tempo em pista tenha sido interrompido por muitas bandeiras vermelhas, qualquer dos pilotos foi demonstrando uma adaptação progressiva. Depois de qualificações complicadas, as corridas foram de recuperação. Na primeira, o duo conseguiu ganhar seis posições, vendo a bandeira de xadrez em sexto, apesar de um longo período de Safety Car os ter impedido de realizar uma recuperação ainda mais fulgurante.

Na segunda, Francisco Cruz levou o Porsche da RACAR Motorsport de nono ao segundo posto, numa pista que se apresentava difícil. No final, o sétimo lugar na linha de meta era um bom resultado, mas que não traduzia cabalmente o verdadeiro potencial do duo.

“Foi uma evolução constante a cada ida à pista, enquanto a equipa tentava descobrir o melhor acerto para me ajudar e ao Francisco. Sinto que, se for possível fazer mais corridas este ano, a presença no pódio será uma certeza, dado que fiquei a perceber como pilotar melhor o Porsche 992 GT3 Cup. O balanço deste fim de semana foi positivo! Diverti-me muito em pista e a dividir o carro com o Francisco que esteve rapidíssimo todo o fim de semana. Foi pena o erro que cometi na última corrida, quando estávamos numa posição de pódio, perdendo alguns lugares. Ainda recuperei algumas posições, mas não o suficiente para regressar aos três primeiros. Tenho de agradecer à Soudal por me apoiar e à RACAR Motorsport por me acolher tão bem”, afirmou Pedro Moleiro.

Francisco Cruz demonstrou-se muito entusiasmado com a máquina de Weissach e sublinha a forma como ele e Pedro Moleiro evoluíram, apesar das contrariedades. “Gostei muito do carro! O Porsche 992 GT3 Cup é fantástico, muito melhor do que eu esperava, é realmente uma grande evolução relativamente ao seu antecessor. O fim-de-semana não foi fácil, uma vez que tivemos muitas bandeiras vermelhas ao longo das nossas sessões, o que nos impediu de rodar e de acelerar a nossa adaptação ao carro. O mesmo passou-se na minha qualificação, tendo a sessão sido interrompida quando o meu tempo ia sair, o que comprometeu a minha posição. Ainda assim a minha evolução foi progressiva e, na segunda corrida, consegui levar o carro desde nono na partida até segundo, o que me deixou muito satisfeito, dado que estávamos com ritmo para um lugar no pódio. No final, foi uma experiência muito positiva, gostei muito, e foi fantástico ter feito equipa com o Pedro pela primeira vez, uma vez que foi ele que me trouxe para as corridas, há quinze anos. Quero ainda agradecer aos meus patrocinadores e à RACAR Motorsport por esta oportunidade”, concluiu.