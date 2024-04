Porsche Sprint Challenge Ibérica: Manuel Alves vence

Foi um fim de semana perfeito para Manuel Alves na Porsche Sprint Challenge Ibérica no Autódromo do Estoril, com pole position e duas vitórias na primeira ronda do troféu monomarca.

Teve lugar no Autódromo do Estoril, no fim de semana passado, o início da época 2024 da Porsche Sprint Challenge Ibérica, competição com a chancela Porsche e promovido pela P21 Motorsport.

Na primeira ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica, Manuel Alves teve um bom arranque, o que permitiu ao piloto do carro nº 68 instalar-se na liderança da corrida, que passou a gerir, conquistando o primeiro triunfo do ano no final dos 28 minutos e mais uma volta da prova. Foi secundado no pódio por Vasco Barros, no carro 97, e José Barros no nº72. Os três pilotos competem na classe ProAm.

Seguiram-se na classificação os três pilotos que subiram ao pódio na classe Am, liderados por Y. Protasov. Ricardo Costa e Gonçalo Fernandes foram segundo e terceiro da classe, respetivamente.

Com o 7º lugar da geral, Oleksandr Dobik venceu a classe GD, com Gian Traverson e Rui Miritta ao seu lado no pódio.

Na corrida 2, de domingo, com a ordem final da corrida 1 a ser invertida para os oito primeiros classificados, Manuel Alves largou da oitava posição para a derradeira prova do fim de semana. Mas um arranque fulgurante permitiu ao piloto do Porsche nº68 assumir a liderança, passando a gerir a corrida, à imagem do que tinha feito no dia anterior, apesar de ter sido uma prova bem mais atribulada.

Teve novamente a companhia de Vasco Barros e José Barros no pódio da classe ProAm, mas Gonçalo Fernandes, da categoria AM, intrometeu-se na classificação geral, terminando no terceiro posto.

Desta forma, Fernandes triunfou na sua classe (AM), seguido de Ricardo Costa e Jorge Ramirez.

João Posser saiu triunfante na categoria GD, com Gian Traverson e Rui Miritta também no pódio.

“Conseguimos um fim de semana perfeito. Tínhamos a ambição de estar na luta pelos primeiros lugares, mas era preciso entender primeiro que tipo de andamento teriam os Porsche 992. No início do fim de semana não estava confortável com a afinação do carro, mas a equipa conseguiu encontrar um compromisso que me permitiu conquistar a pole. Não foi uma volta perfeita, mas suficiente para fazer o melhor tempo, que era o principal objetivo. Na corrida 1, o arranque foi bom e a partir daí, geri o andamento da melhor forma. Na corrida 2, o segredo esteve no arranque, e rapidamente subi ao primeiro lugar. Não foi uma corrida fácil, com muitos safety cars, mas acabamos com o triunfo, encerrando o fim de semana com chave de ouro”, explicou Manuel Alves.

Rui Miritta alcançou duas vitórias no grupo dedicado aos Porsche 911 GT3 Cup 991.1, nas corridas disputadas no Autódromo do Estoril, enquanto Manuel Alves também o fez no grupo 991.2. Em 992, Protasov e Ricardo Costa dividiram os triunfos.

“Foi um fim de semana duro, pois o calor tornou as condições em pista muito difíceis. Nessas ocasiões há que fazer escolhas e levar o carro até final sem nos envolvermos em lutas espúrias e sem resultados práticos para os nossos objetivos, foi fundamental para conseguir estes resultados. Estou muito feliz com o andamento, com a evolução, mas queremos sempre mais e por isso há que continuar a evoluir para o futuro”, disse o piloto do Porsche 991.1 GT3 Cup preparado pela Monteiros Competição, Rui Miritta.

A próxima prova da Porsche Sprint Challenge Ibérica realiza-se nos dias 8 e 9 de junho no Autódromo Internacional do Algarve.

Resultados completos, AQUI.

Foto: Zoom Motorsport