Porsche Sprint Challenge Ibérica: Francisco Mora domina qualificação 1 em Motorland | AutoSport

Francisco Mora conseguiu a “pole position” para a primeira corrida, na tarde deste sábado (18:40 de Lisboa), da segunda jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, em Motorland, Aragão, depois de ter assinado o melhor registo na qualificação 1, ao bater Manuel Alves por uma margem de 0.227s e Pedro Salvador por 0.479. O piloto da Veloso Motorsport estabeleceu a marca de 2.02.241 quando estavam decorridos apenas 7 dos 20 minutos reservados à definição dos lugares da grelha.

O jovem Manuel Alves acabaria por confirmar as boas indicações deixadas nas sessões livres e garantir uma posição na primeira linha, ao lado do consagrado Pedro Salvador que, apesar de toda a determinação e empenho, ficou a 0,252s de diferença do segundo lugar, embora destacado, entre os pilotos PROAM, de Vasco Barros, que já na segunda metade da qualificação perderia um lugar na grelha para Leandro Martins, o primeiro entre os AM. Este último, aliás, travou um curioso despique com o jovem José Barros pela primazia naquela classe, mesmo depois de este último se ter debatido com problemas no motor do seu carro nos treinos livres matinais. Ricardo Costa foi o terceiro mais rápido nessa disputa, batendo o britânico Ian Barret por uma escassa diferença.

Em termos absolutos, nos treinos livres Mora e Alves já haviam sido os dois nomes em destaque, ao averbarem os melhores tempos em ambas as sessões, um em cada uma delas, com maior diferença na primeira (1.752s), favorável a Mora, enquanto na segunda (1.040s) o seu rival conseguiu, também, chegar ao “segundo 2”, enquanto Pedro Salvador terminava, em termos absolutos, como o terceiro mais rápido.

Na qualificação da classe GD, e à semelhança do sucesso na PROAM e AM, também se registaram animados duelos, com vantagem final para Aloísio Monteiro, por centésimos, face ao britânico Chris Hillaby, enquanto Rui Mirita foi o terceiro mais rápido, na frente de Frank Barret.

Recorde-se que as duas corridas deste fim de semana serão transmitidas em live streaming no Youtube da Porsche Sprint Challenge Ibérica: https://youtube.com/@porschesprintchallengeib-uu5or

Qualificação 1 (oficiosa)

1º, Francisco Mora (Veloso Motorsport/PROAM), 2.02.241

2º, Manuel Alves (LOB Motorsport/PROAM), 2.02.468

3º, Pedro Salvador (PROAM), 2.02.760

4º, Leandro Martins (Racar Motorsport/AM), 2.03.332

5º, Vasco Barros (LOB Motorsport/PROAM), 2.04.218

6º, José Barros (Veloso Motorsport/AM), 2.04.558

7º, Ricardo Costa (Monteiros Competições/AM), 2.06.093

8º, Ian Barret (AM), 2.06.149

9º, Jorge Ramirez (RGB Racing Team/AM), 2.07.257

10º, Aloísio Monteiro (GD), 2.08.415

11º, Chris Hillaby (RGB Racing Team/GD), 2.08.607

12º, Tiago Gonçalves (AM), 2.09.012

13º, Nuno Inocêncio (AM), 2.10.466

14º, Rui Mirita (Monteiros Competições/GD), 2.11.189

15º, Frank Barret (GD), 2.12.390

16º, Manuel Chincilla (Racar Motorsport/GD), 2.14.307

17º, Francisca Queiroz (AM), 2.18.501