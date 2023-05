Porsche Sprint Challenge, Francisco Mora: Acredito que este fim de semana corra melhor do que o de Portimão” | AutoSport

É já no próximo fim de semana que Francisco Mora regressa aos comandos do Porsche 991.2 GT3 Cup para a segunda ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica, na primeira passagem por Espanha. O Circuito de Motorland, em Aragão, recebe a caravana da competição ibérica, na primeira incursão da competição, agora com o selo de qualidade da Porsche Motorsport. É a primeira de quatro visitas ao território espanhol. Mora alcançou dois pódios na primeira jornada, em Portimão, mas quer subir a fasquia.

O arranque da época ficou marcado por alguns problemas técnicos no Porsche de Mora, que impediram o piloto da Maia de mostrar o seu verdadeiro andamento. Ainda assim, a dupla presença no pódio permitiu amealhar pontos importantes para as contas do título. Nesta segunda jornada, a Veloso Motorsport já resolveu os problemas identificados em Portimão e espera-se um Mora a 100% nesta segunda jornada. “Acredito que este fim de semana corra significativamente melhor do que o de Portimão. Depois de uma avaliação mais profunda identificamos mais problemas no Porsche, que nos impediram de andar como gostaríamos. Encontramos parte do problema entre a primeira e a segunda corrida, mas ficamos com uma ideia muito mais aprofundada do que aconteceu numa avaliação posterior. A Veloso Motorsport trabalhou incansavelmente e tenho a certeza que o carro estará na máxima força para Motorland.”

Mora já conhece a pista e, apesar de ser usada uma configuração ligeiramente diferente, está preparado para tirar o máximo partido da experiência que acumulou no ano passado no Campeonato Espanhol de Resistência, onde se sagrou campeão:

“Gosto da pista de Motorland, um traçado rápido e desafiante. Gostei muito da minha passagem por lá no ano passado e este ano, apesar de usarmos uma configuração diferente, trata-se apenas de uma modificação ligeira (apenas uma curva), o que não muda o caráter da pista. Espero que a nossa base de trabalho seja boa, com a experiência que acumulamos no ano passado.”

A meteorologia pode pregar partidas no fim de semana, mas nada que preocupe em demasia Mora: “Há previsão de chuva para o fim de semana. A confirmar-se, é mais um desafio, especialmente com carros sem ABS, mas gosto de pilotar à chuva e creio que até me pode favorecer. O objetivo passa por vencer, sabendo que a concorrência vai estar forte e que teremos de dar o nosso melhor para chegar aos nossos objetivos. Mas é ainda mais importante vencer neste fim de semana para equilibrar as contas pelo título”.