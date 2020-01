Porsche Cup Brasil regressa este ano ao Estoril

Foi apresentado o calendário oficial 2020 da Porsche Cup Brasil. O Campeonato vai ter seis etapas de sprint e três de endurance, com o Autódromo do Estoril a ser palco da única dupla jornada, voltando a ter no programa corridas sprint e de endurance.

A exemplo do ano passado, a Porsche Cup Brasil vai novamente deixar terras de Vera Cruz, cruzar o Atlântico e assentar arraiais em Portugal.

O Autódromo Fernanda Pires da Silva, no Circuito Estoril, voltará a receber, entre 11 e 14 junho, a terceira etapa Sprint do campeonato e a primeira de Endurance em 2020. Em 2019, a competição brasileira levou milhares de espetadores às bancadas do Estoril, para um programa que juntou competição farta e um programa de animação paralelo que atesta a qualidade da organização e o estatuto que, após década e meia de atividade, já tem entre as competições Porsche realizadas a nível mundial.

A organização liderada por Dener Pires anunciou que os pacotes, técnico e desportivo serão idênticos aos últimos anos, garantindo assim um nivelamento de forças e uma adaptação fácil ao campeonato. Em pista estarão os Porsche 911 GT3, com motorizações 3.8 e 4.0 litros, divididos pelas classes Carrera Cup e GT3 Cup. Os carros pertencem à empresa organizadora e o regulamento técnico permite poucas alterações individuais ao nível do “set-up”, segredo para a enorme competitividade e incerteza na luta pelas vitórias e lugares de destaque.

Interlagos abrirá a temporada, a 14 de março e o campeonato passará por Goiânia, Estoril e Velo Cittá, existindo ainda 3 circuitos a definir.

A série contou em 2019 com a participação de pilotos portugueses.

Filipe Albuquerque esteve em grande destaque, protagonizando uma exibição épica que o levou, fazendo equipa com Vítor Batista, à vitória nos 500kms de Interlagos prova de encerramento da temporada de Endurance da Porsche império Cup Brasil.



Pedro Marreiros foi outro luso que deu nas vistas. Competiu em duas jornadas, Estoril e Interlagos, com esta última a integrar o programa de corridas de apoio ao Grande Prémio de Fórmula 1 do Brasil. Esteve sempre na luta pelos lugares de destaque, deixando vincado todo o seu talento.

A organização está expectante quanto ao aumento de pilotos portugueses no campeonato, estando a decorrer conversações com alguns, que demonstraram interesse em aderir à série.