Porsche Challenge Ibérica arranca no Estoril

Arranca este fim de semana no Estoril a Porsche Challenge Ibérica, inserida no âmbito do Cascais Racing Weekend. Estão inscritos 24 concorrentes correspondentes a 27 pilotos, divididos por três Grupos, 991.1, 991.2 e 992, referentes aos tipos de Porsche 911 GT3 Cup presentes. Na lista encontram-se portugueses, espanhóis, mas também alemães, ucranianos e um colombiano.

O fim de semana do Autódromo do Estoril arranca com uma sessão de testes privados para no sábado se realizarem os treinos livres, a qualificação e a primeira corrida, ficando o domingo para o Warm Up e a segunda corrida.

Calendário Porsche Sprint Challenge Ibérica

13 – 14 abril – Estoril

08 – 09 junho – Portimão

27 – 28 julho – Aragon

14 – 15 setembro – Valência

05 -06 outubro – Jerez

09 – 10 novembro – Barcelona

Horário PSCI/Estoril

6ª feira, 12 abril

14.15 – 16.15 – Teste coletivo

Sábado, 13 abril

09.15 – 09.55 – Treino Livre 1

11.15 – 11.55 – Treino Livre 2

14.35 – 14.55 – Qualificação

17.15 – 17.45 – Corrida 1

Domingo, 14 abril

09.55 – 10.15 – “WarmUp”

15.20 – 15.50 – Corrida 2