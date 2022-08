NASCAR: Kimi Raikkonen testou nova geração de carros | AutoSport

O antigo piloto e um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, Kimi Raikkonen, testou um carro da nova geração da NASCAR, pela primeira vez esta quinta-feira, no Virginia International Raceway.

Kimi Raikkonen vai fazer a sua estreia na ‘NASCAR Cup Series’ no próximo fim-de-semana, no circuito de Watkins Glen, a contar para a 25ª ronda da época 2022.

O piloto finlandês é um dos mais acarinhados por todos os adeptos de desporto motorizado pelo mundo fora, sendo, atualmente, o detentor do maior número de Grandes Prémios disputados na Fórmula 1; venceu 21 corridas e conquistou o Campeonato do Mundo em 2007, com a Ferrari.

Raikkonen decidiu afastar-se da F1 no final da última época, passando as últimas três temporadas como piloto da Alfa Romeo.

O piloto de 42 anos irá competir pela Trackhouse Racing.

O finlandês não é o único ex-piloto de Fórmula 1 a aventurar-se nas corridas da NASCAR Cup Series em 2022, no início do ano, Daniil Kvyat pilotou pela Hezeberg, no Indianapolis Motor Speedway.

O diretor da Trackhouse Racing, Justin Marks, disse estar positivo sobre a estreia de Raikkonen: “Estou otimista, tenho grandes expectativas”.

“Penso que a velocidade, a arte da corrida e a adaptação à pista e ao carro não vão ser de todo um problema”.

“Apenas ao passar tempo com ele na oficina, a forma como estava preparado quando apareceu pela primeira vez aqui na América, esteve a fazer perguntas sobre as penalizações nas boxes em Michigan, tinha perguntado sobre as etapas curtas e sobre a estratégia noutros circuitos”.

“Ele fez realmente um muito trabalho e preparação, e isso não me surpreende porque é isso que é preciso para ser tão bem-sucedido como ele tem sido na Fórmula 1 durante tanto tempo”.

A corrida de estreia de Raikkonen, cujo nome oficial é ‘Go Bowling at The Glen’, terá lugar no dia 21 de agosto, às 20:00h.