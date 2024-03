Monteiros Competições confirma dois Porsche para Iberian Supercars e CPV

A equipa Monteiros Competições vai contar com dois Porsche em pista na temporada de 2024, confirmando a sua presença no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade. A equipa vai dividir-se entre o Porsche 911 Cup pilotado por Rui Miritta, tendo ainda outro carro germânico para colocar em pista.

O interesse nas competições organizadas pela Race Ready continua elevado, tendo sido já inúmeros os carros confirmados para temporada deste ano, muito embora estejamos ainda a mais de dois meses do primeiro fim de semana de corridas. A Monteiros Competições participará no Iberian Supercars e no Campeonato de Portugal de Velocidade com Rui Miritta que alinhará com um Porsche 911 Cup, com o qual se baterá na divisão Cup e na categoria GTC.

O piloto apoiado pela Monteiros Competições não é estranho a ambas as competições, tendo no ano passado participado na ronda de abertura, realizada no Autódromo Internacional do Algarve, e no evento final, que teve como palco o Autódromo do Estoril, conquistando nestes dois triunfos na divisão Cup.

A experiência que Rui Miritta teve em 2023 foi determinante para que decidisse este ano realizar a totalidade da temporada. “Gostei muito das corridas que disputei no ano passado! O ambiente é muito prazeroso e a competitividade elevada, contribuindo para me tornar num piloto melhor num ambiente muito agradável. Para além disso, a organização é muito boa, o que foi decisivo para que me decidisse a voltar, agora para toda a época”, afirmou o piloto da Monteiros Competições.

Rui Miritta espera adversários fortes para a próxima época, entre eles os vencedores da divisão, Dave Benett e Marcus Fothergill, mas está confiante de que poderá estar na luta pelos triunfos. “Ainda não sei quem serão todos os meus oponentes, muito embora saiba que os vencedores estarão em pista, mas penso que terei os meios para lutar pela vitória em cada uma das corridas. Vamos trabalhar, eu e a Monteiros Competições, e espero poder estar na batalha pelo ceptro da Cup”, concluiu o piloto inscrito na categoria reservada a ex-carros dos diversos troféus da Porsche.

A Monteiros Competições tem ainda um segundo Porsche 911 Cup para alugar, podendo também tomar parte na divisão Cup.

A temporada Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril uma jornada de testes no Autódromo do Estoril.