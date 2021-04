Mariano Pires com Rodrigo Almeida no Campeonato de Portugal de Velocidade

Mariano Pires, um dos mais promissores jovens pilotos do nosso país, irá participar este ano no Campeonato de Portugal de Velocidade aos comandos de um Porsche 991 GT3 Cup, e vai ter a seu lado Rodrigo Almeida, um jovem piloto luso-moçambicano de 16 anos que fez Kartings, Fórmula 4 e algumas corridas de GT4 e TCR.

Quanto a Mariano Pires, o piloto de Ponte de Lima, depois de uma boa carreira no karting, tem vindo a confirmar o seu potencial nos automóveis, tendo conquistado a KIA Picanto GT Cup em 2018, ao passo que em 2019 esteve na luta pelo ceptro das GT4 South European Series, aos comandos de um Ginetta G55 GT4, sagrando-se vice-campeão. Na mesma temporada, representou ainda Portugal no FIA Motorsport Games na categoria de Fórmula 4.

O ano passado, a sua carreira foi impactada pela pandemia da COVID-19, mas ainda assim participou nas 24 Horas de Portimão, prova que integrou o calendário as 24H Series, conquistando um fantástico segundo posto aos comandos de um Porsche Cayman GT4.

Para 2021, Mariano Pires mantém a sua aposta nos carros de Grande Turismo, participando no Campeonato de Portugal de Velocidade aos comandos de um competitivo Porsche 991 GT3 Cup, que será preparado pela Parkalgar Racing Team: “Estou muito satisfeito por poder participar no Campeonato de Portugal de Velocidade. É a competição de pista mais importante do nosso país, algo que é sustentado pelos eventos que o formam e pelos pilotos que integram as suas grelhas. Para além disso, tem ainda um bom trabalho de promoção, o que é importante para poder dar retorno aos meus patrocinadores. Estou seguro de que vai ser uma temporada recheada de bons carros e com adversários muito fortes, o que garantirá grandes lutas em pista. É uma plataforma fantástica para a minha carreira e não posso deixar de agradecer aos meus patrocinadores e a todos aqueles que ajudaram que este projecto se tenha tornado numa realidade”, afirmou o piloto de Ponte de Lima.

A situação que se vive presentemente, com a pandemia da COVID-19 ainda a fazer-se sentir nas nossas vidas, é difícil realizar planos a longo prazo, preferindo Mariano Pires ter uma perspectiva mais imediata, mas não deixando de assegurar que vai para as pistas nacionais com o intuito de se bater de igual para igual com os melhores pilotos de Portugal. “Passamos por um período conturbado em que tudo pode mudar subitamente, o que torna difícil traçar objectivos a longo prazo. Temos de pensar corrida a corrida, mas claro, queremos estar na luta em todas as provas e batermo-nos pelas vitórias, muito embora saibamos que a concorrência será forte. Mas daremos o máximo e temos uma boa estrutura, assim como um carro competitivo. Estou ansioso por poder pilotar o Porsche 991 GT3 Cup”, concluiu o jovem piloto.

A mais importante competição de pista do nosso país terá este ano quatro etapas, iniciando-se entre os dias 30 de Abril e 2 de Maio no Autódromo Internacional do Algarve, evento que integrará o programa do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. A competição prossegue em Vila Real, que albergará a ronda portuguesa WTCR a 26 e 27 de Junho, sendo um regresso ao Algarve e uma passagem pelo Autódromo do Estoril a ponta final da época.