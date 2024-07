Ladies Cup: Rafaela Barbosa com estreia positiva

Rafaela Barbosa terminou o seu primeiro fim de semana no mundo da Velocidade com boas sensações. A jovem piloto de 17 anos, que se tem destacado no Ralicross, foi uma das quatro pilotos que participou na Ladies Cup, uma iniciativa da FPAK e da CRM, aberta a pilotos femininas. Depois de um processo de seleção, 10 pilotos foram mostrar o seu potencial num breve teste, onde foram escolhidas as quatro mais rápidas do grupo. Rafaela Barbosa foi uma das selecionadas para participar em dois eventos (ambos nos Estoril) com o apoio da CRM e da FPAK.

Uma vez que as quatro jovens selecionadas tinham de dividir dois carros, foram feitas duas duplas. Em cada dupla, uma das pilotos faria os treinos livres, treinos cronometrados e duas corridas neste evento, com a outra piloto a ficar apenas treinos livres e uma corrida. Os papeis inverter-se-ão no segundo fim de semana da Ladies Cup. Calhou em sorte ser a Rafaela a ter menos tempo de pista neste fim de semana, no entanto, foi mais que suficiente para mostrar todo o seu potencial.

A piloto de Paços de Ferreira podia ser a mais jovem do grupo, sem experiência na velocidade, mas está habituada à competição e à intensidade do Ralicross, onde já conquistou a Taça de Portugal em 2RM na época passada.

A sua postura foi de aprendizagem, querendo evoluir a cada ida para a pista, sem olhar a resultados. E depois de uma primeira fase de adaptação, começou a mostrar um ritmo apreciável. Rafaela correu na segunda prova e foi protagonista da melhor luta do fim de semana. Em causa, estava o segundo lugar na Ladies Cup, disputado a cada metro, numa luta intensa. No calor da batalha, deu-se um toque que acabou por atirar a Rafaela para fora de pista, quando estava na segunda posição, a três curvas da bandeira de xadrez. Um final inglório para um belo duelo. Apesar do desfecho não ter sido o desejado, Rafaela Barbosa fez um balanço muito positivo do seu fim de semana:

“Cheguei ao Estoril com a mente aberta, com vontade de aprender e desfrutar desta aventura na Velocidade. Nos primeiros treinos tive de me adaptar a uma nova realidade. Mas na corrida consegui ter um ritmo muito bom e estive na luta pelo segundo lugar. Um toque atirou-me para fora de pista,mas isso não apaga as boas sensações que tive ao longo do fim de semana. Vou usar tudo o que aprendi para estar mais preparada para a segunda jornada, onde terei mais tempo em pista e onde poderei mostrar ainda mais. O balanço é positivo. Podia haver alguma dúvida quanto à minha falta de experiência, mas provei que me consigo adaptar com facilidade e que o Ralicross é uma excelente escola. Estou ansiosa pela segunda jornada e por mostrar ainda mais”.