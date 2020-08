GT Open: Miguel Ramos e Henrique Chaves na liderança do campeonato

Um segundo e um quarto lugar nas duas corridas do fim de semana colocam a dupla portuguesa no topo da classificação provisória do International GT Open.

Um excelente arranque de temporada para Miguel Ramos e Henrique Chaves, pois logo desde o inicio dos treinos livres se mostraram muito competitivos e apenas o Safety-Car na corrida de sábado não lhes foi favorável, senão tinham mesmo vencido. De qualquer modo, o segundo lugar foi um excelente resultado.

Para a segunda corrida, este domingo, a Teo Martín Motorsport monopolizou a primeira linha da grelha com os seus dois Mclaren, tendo Chaves alcançado o segundo lugar na grelha.

Com o desenrolar da corrida, os dois Mclaren foram-se mantendo na liderança, com Chaves a rodar no segundo lugar até o momento da troca de pilotos. Após a troca de pilotos, Ramos entrou em pista na quinta posição porque para além de ter que cumprir 5s de Handicap, o sistema de controlo falhou e perderam-se mais de 10s.

Ramos ainda conseguiu chegar à quarta posição, concluindo um excelente fim de semana e um excelente arranque de campeonato, de onde saem líderes.