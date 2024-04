International GT Open abre temporada no Autódromo Internacional do Algarve

De regresso ao Autódromo Internacional do Algarve, onde esteve pela primeira vez em 2010, o International GT Open arranca a sua temporada 2024 no traçado de Portimão.

O Internacional GT Open está pronto para iniciar sua temporada de 2024 com a ronda inaugural a ter lugar na ‘montanha-russa’ do Autódromo Internacional do Algarve, no fim de semana de 27 e 28 de abril.

Naquela que será a primeira de oito rondas deste competitivo campeonato nascido em 2006 serão pela primeira vistas em competição as novidades 2024 num programa que colocará em pista não apenas pilotos e máquinas do International GT Open, mas igualmente os concorrentes do Euroformula Open, GT Cup Europe, Alpine ELF EuropaCup e Clio Cup Series, categorias que realizarão corridas tanto no sábado (27 de abril) como no domingo, 28 de abril, num total de 11 corridas programadas.

21 equipas representando oito construtores distintos estão inscritas para o International GT Open 2024 num alinhamento que irá colocar quase uma centena de pilotos em pista num campeonato que mais uma vez se antevê como bastante disputado em todos os momentos.

Os bilhetes para esta primeira prova do International GT Open têm um custo de 10 euros para o paddock, com a Bancada Principal do AIA de acesso gratuito ao longo do fim de semana. Os bilhetes podem ser adquiridos em http://aia.bymeoblueticket.pt.