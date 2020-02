IndyCar: Reações dos pilotos ao aeroscreen

Os pilotos da IndyCar estiveram presentes nos testes no Circuito de COTA, no Texas, e puderam experimentar a versão final do aeroscreen que vai estar presente na IndyCar.

O aeroscreen foi desenvolvido pela Red Bull Advanced Technologies e estará presente pela primeira vez na temporada de 2020, que começa a 15 de março em São Petersburgo, na Flórida. A experiência parece ter sido positiva para todos, mas há sempre coisas a melhorar através do feedback dos pilotos.

Marcus Ericsson – “É uma nova experiência o aeroscreen. Acho que funcionou bem e faz o que tem a fazer. Não tive problemas nenhum a pilotar. Obviamente que é diferente, mas habituas-te facilmente. Acho que a IndyCar fez um excelente trabalho.”

Will Power – “Acho que alguém devia ter testado quando estava a chover e muito molhado para sabermos onde iria a água porque vimos algumas áreas onde a água entra. Parece que no topo as gotas de água caem para dentro quando estás a pilotar. Mas, quando estás lá dentro nem consegues perceber que tens um painel à tua frente.Vamos ver, ao longo do tempo vamos descobrindo.”

Takuma Sato – “Foi uma experiência muito interessante e muito fixe. Bem diferente do que estou habituado a pilotar. Foi muito menos ruidoso, com menos ar no cockpit. Acho que no fim foi positivo. Senti-me seguro e protegido.”

Sebastien Bourdais – “Não tenho queixas em particular. Apenas temos de nos habituar ao novo ambiente. Estivemos a correr um pouco à chuva, mas correu bem, nada de maior.”