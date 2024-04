IMSA: ‘Sprint’ de Long Beach dedicada apenas a duas classes (c/horário)

O WeatherTech SportsCar Championship do IMSA regressa às pistas no próximo fim de semana para a primeira de duas corridas na Califórnia, num período de quatro semanas. O Grand Prix de Long Beach está marcado para 19 e 20 de abril no icónico traçado citadino perto de Los Angeles, dedicado apenas a duas classes do campeonato – Grand Touring Prototype (GTP) e Grand Touring Daytona (GTD) – com um total de 27 carros para a ‘sprint’ de 100 minutos.

Long Beach acolhe a terceira ronda do campeonato do IMSA. O circuito citadino de 3,167 metros tem onze curvas e é considerado o equivalente norte-americano do Grande Prémio do Mónaco, com especial destaque para a reta da meta ao longo da costa do Pacífico e a curva acentuada à direita no final da volta.

Juntamente com o Grande Prémio de Detroit, que se realiza em junho, esta corrida de 100 minutos é a mais curta do ano. O circuito temporário é utilizado como pista de corridas desde 1975 e recebeu a Fórmula 1 oito vezes entre 1976 e 1983.

A Porsche Penske Motorsport vai correr nas ruas de Long Beach com dois Porsche 963, no mesmo traçado onde em 2023, o novo protótipo híbrido da marca alemã alcançou a sua primeira vitória no espetacular. Agora, a Porsche vai para a terceira ronda da temporada do IMSA como líder. Graças à sua vitória na abertura da época em Daytona e o pódio em Sebring, a Porsche Penske Motorsport é líder na classificação dedicada às equipas (com o carro nº7), ainda com Felipe Nasr, Matt Campbell e Dane Cameron na frente da geral entre os pilotos.

Filipe Albuquerque, o único piloto luso em ação no próximo fim de semana na ronda do IMSA, juntamente com Brendon Hartley e Ricky Taylor, ocupa a oitava posição do campeonato.

Houve algumas mudanças na classe GTD para Long Beach. A Flying Lizard Motorsports regressa com o Aston Martin Vantage GT3 Evo nº 28, que será conduzido por Elias Sabo e Andy Lee. O piloto veterano Spencer Pumpelly junta-se a Roman De Angelis no Aston Martin nº 27 da Heart of Racing Team e Stevan McAleer regressa ao Acura NSX GT3 nº 66 da Gradient Racing para conduzir ao lado de Sheena Monk.

Horário:

Sexta-feira, 19 de abril

17:00h – 18:00h Treino livre 1

20:50h – 22:20h Treino livre 2

Sábado, 20 de abril

01:00h – 01:15h: Qualificação GTD

01:25h – 01:40h: Qualificação GTP

21:35h – 23:15h: Corrida

Lista de inscritos, AQUI.

Foto: LAT Images