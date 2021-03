IMSA, Filipe Albuquerque testou em Sebring: “Ainda não ganhei nesta pista (…) Quem sabe não será este ano?

Filipe Albuquerque esteve nos últimos dois dias em Sebring a preparar a segunda corrida da temporada do Campeonato Norte Americano de Resistência que vai ter lugar naquela pista a 20 de março.

Dois dias intensos ao volante do Acura ARX-05 da Wayne Taylor Racing que deixaram o piloto de Coimbra otimista para uma prova que ainda não venceu: “Esta pista tem características muito próprias. Sobretudo no que diz respeito aos buracos. Mas fiquei agradavelmente surpreendido com o comportamento do carro, que esteve muito bem, o que nos deixa satisfeitos e expectantes. Agora só em corrida é que vamos perceber qual o andamento face aos nossos adversários. Mas vir de uma vitória em Daytona e depois destas primeiras impressões, deixa-nos confiantes. Ainda não ganhei nesta pista, é um sonho que gostava de ver concretizado. Quem sabe não será este ano?! “, disse Filipe Albuquerque satisfeito por regressar ao seio da Wayne Taylor Racing.

O piloto regressa agora a Portugal para uns dias junto da família para depois regressar aos Estados Unidos para mais esta emblemática prova as 12h de Sebring.