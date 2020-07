IMSA: Felipe Nasr positivo para a Covid-19, avança Gabby Chaves…

Felipe Nasr testou positivo para a Covid 19 pelo que vai ser substituído no #31 da Whelen Enginering Racing por Gabby Chaves. O brasileiro, que viajou do Brasil para os EUA para correr na IMSA este fim-de-semana em Daytona, com a equipa da Action Express Dallara-Cadillac, teve que regressar imediatamente a casa e ir para isolamento. No seu lugar ao lado de Pipo Derani, vai correr Gabby Chaves.

O colombiano, que vive nos EUA há vários anos, já tinha corrido com a equipa em 2018. Recorde-se que este fim de semana em Daytona correm dois portugueses, João Barbosa e Álvaro Parente.