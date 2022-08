IMSA: Acura revelou o ARX-06 para 2023 | AutoSport

A Acura Motorsports lançou hoje as primeiras imagens e detalhes oficiais do seu LMDh o Acura ARX-06, que fará a sua estreia em competição em janeiro nas 24 Horas de Daytona e que estará em competição na nova classe-rainha do Weathertech Sportscar Championship do IMSA, a GTP.

O ARX-06 apresenta carroçaria e aerodinâmica específica da Acura baseada num novíssimo chassis ORECA LMDh que utiliza uma unidade motriz híbrida com um motor de combustão interna V6 de 2,4 litros, igualmente novo e com turbocompressor, concebido, desenvolvido e fabricado pela Honda Performance Development [HPD].

“O Precision Crafted Performance está no centro de tudo o que a Acura faz”, disse Jon Ikeda, vice-presidente da Acura. “Com a introdução do novo e electrificado Acura ARX-06, estamos ansiosos por enfrentar outras marcas automóveis premium de todo o mundo, e continuar os nossos caminhos vencedores”.

“A HPD tem 30 anos de história de vitórias em corridas e campeonatos”, disse David Salters, Presidente e responsável técnico da Honda Performance Development.

“Temos um espantoso e único legado de corridas, tanto passado como presente. É o que fazemos como organização Acura – e Honda – norte-americana. Aguardamos com expectativa o desafio de correr com Porsche, BMW e GM [General Motors] na classe GTP, o pináculo do campeonato IMSA. Estamos bem cientes que este é um grande passo para nós. Temos muito a aprender, mas é por isso que corremos”.

A Acura continuará as suas parcerias com as equipas privadas Wayne Taylor Racing, do português Filipe Albuquerque, e Meyer Shank Racing, no campeonato IMSA em 2023. Nesta temporada, a Wayne Taylor Racing conquistou quatro vitórias e um segundo lugar, mantendo a liderança das classificações de pilotos e equipas do IMSA faltando apenas a ronda de Road Atlanta, em outubro para o final da temporada.