A Chevrolet já mostrou as cores do #3 Corvette C8.R que vai correr no IMSA WeatherTech SportsCar Championship com Antonio Garcia e Jordan Taylor. Nicky Catsburg junta-se à dupla para as rondas de endurance.

O novo carro da Chevrolet, com motor central, vai fazer a estreia em 2020, com a clássica cor amarela.