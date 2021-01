IMSA, 24h de Daytona, Filipe Albuquerque: “Ser mais consistentes e evitar problemas”

Filipe Albuquerque prepara-se para dar início à temporada 2021 do Campeonato Norte Americano de Resistência este fim-de-semana de 30 e 31 de janeiro com as emblemáticas 24h de Daytona. Depois de duas vitórias na grande maratona americana, em 2013 e 2018, o piloto de Coimbra ambiciona voltar a subir ao lugar mais alto do pódio, desta feita ao volante do Accura ARX-05 da Wayne Taylor Racing.

Filipe irá partilhar ao longo do fim-de-semana a condução da sua nova máquina com Ricky Taylor, Alexander Rossi e Helio Castroneves. Para já está assegurado o quinto lugar da grelha de partida, mas até sábado, haverá tempo de pista para continuar a trabalhar na evolução do Accura e torná-lo mais competitivo: “Sabemos que não fomos a equipa mais rápida na corrida de qualificação mas também sabemos que estamos a aprender o carro e a evoluí-lo. Até ao arranque da corrida temos tempo para fazer melhorias. Também sabemos que numa prova de 24h nem sempre ganham os mais rápidos mas aqueles que conseguem ser mais consistentes e que conseguem evitar problemas. Para além disso a fiabilidade da máquina é também muito importante. Muitos fatores a ter em consideração e que no final fazem toda a diferença”, começou por explicar.

Por isso, Filipe Albuquerque mantém o espírito otimista e o foco na vitória: “Queremos começar a época da melhor forma possível e isso consegue-se com vitórias. É com esse objetivo em mente que vamos entrar em prova. Se é tarefa fácil?! Nunca é, mas se não acreditamos então, não acontece mesmo. Vamos à luta com a arma que temos à disposição. Estamos todos preparados para dar 200% em pista e esperar que a sorte esteja também do nosso lado”, concluiu Filipe Albuquerque.

A atividade em pista começa amanhã, quinta-feira, 28 de Janeiro com treinos livres. O mesmo acontece na sexta. No sábado a corrida arranca pelas 10.40h hora portuguesa e acaba no domingo à mesma hora.