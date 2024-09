Iberian Supercars, Valência: Toyotas em bom plano

Os Toyota GR Supra GT4 EVO têm se destacado no Iberian Supercars. Com três vitórias e dois pódios em seis corridas, além das seis poles conquistadas, a máquina nipónica tem-se imposto como uma das mais fortes do forte plantel da competição ibérica, que apresenta um nível notável.

O carro nº.4 da Speedy Mototrsport voltou a ser uma das referências em pista e reforçou a sua liderança na competição ibérica. A equipa da dupla César Machado e Jan Dúran, líderes do campeonato ibérico, voltou a mostrar a sua força, inicialmente conquistando as duas poles. O triunfo na Corrida 1, conquistado com algum conforto e o pódio na corrida 2 foram os pontos altos de uma passagem bem sucedida por Valência para o GR Supra GT4 EVO líder da competição. O segundo Toyota da Speedy Motorsport teve uma dupla completamente nova para este fim de semana. Ricardo Costa e Harrison Walker fizeram a sua estreia no carro segundo GR Supra GT4 EVO da equipa de Pedro Salvador e conquistaram o pódio na corrida 2, comprovando a competitividade dos carros da equipa sediada na Maia.

“Excelente fim de semana da Speedy Motorsport em que conseguimos atingir os nossos objetivos” disse Pedro Salvador, chefe de equipa. “O César Machado e o Jan Dúran voltaram a ser muito rápidos e a prova está na vitória e no segundo lugar, quer à geral, quer nos GT4 Pro, reforçando assim a liderança no campeonato. São já três triunfos, a que se juntam mais dois pódios e seis poles, o que demonstra o bom trabalho feito pela equipa com o Toyota GR SupraGT4 EVO. Nos GT4 Am, tivemos uma dupla completamente nova, mas que se adaptou rapidamente às exigências e que conseguiu um pódio na segunda corrida. Temos conseguido maximizar a performance do GR Supra GT4 EVO e estamos obviamente muito satisfeitos com os resultados obtidos”.

Para a Batina Racing, de Orlando Batina, foi um fim de semana de adaptação ao novo carro. A equipa colocou em pista o quarto GR Supra GT4 EVO, reforçando o continente Toyota no Iberian Supercars. O desafio para este fim de semana era grande. Com pouco tempo para trabalhar a recém-chegada máquina, Valência foi quase um teste para a estrutura começar a conhecer melhor o carro. Há ainda o caminho normal a percorrer quando se recebe um carro novo.

Já o Supra da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal teve um fim de semana menos positivo, com problemas na qualificação que afastaram a equipa dos lugares cimeiros. Mas a adição destes quatro Toyotas aos campeonatos nacionais e ibéricos trouxe mais variedade e competitividade às competições.