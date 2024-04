Spa-Francorchamps abre temporada do Historic Endurance

O Iberian Historic Endurance arranca com as 3 Horas de Spa, com mais de 60 inscrições para a mais longa prova do ano, com nomes sonantes a abrilhantarem a grelha e com uma representação lusitana de qualidade.

A temporada de 2024 do Iberian Historic Endurance vai ter o seu início num dos palcos mais aclamados do automobilismo, o Circuit de Spa-Francorchamps, na Bélgica, com a tradicional corrida mais longa do calendário — as “3 Horas de Spa” — num fim de semana que será ligeiramente diferente das edições anteriores.

Com a antecipação de dois meses da edição deste ano do Spa Summer Classic, as “3 Horas de Spa” realiza-se este ano ligeiramente mais cedo do que o habitual, mas em nada beliscou a magnitude do evento, que voltará a reunir uma grelha de partida impressionante, com alguns dos melhores exemplares de competição das categorias de GT e Turismos construídos até 1976. Ao todo, vão alinhar na grelha de partida 67 carros de 16 construtores diferentes, que serão conduzidos por mais de 130 pilotos de 13 nacionalidades diferentes e com diversos percursos no automobilismo.

A lista de inscritos conta com várias caras conhecidas do desporto motorizado mundial que dispensam apresentações, como os ex-campeões do BTCC Gordon Shedden e Andrew Jordan, a ex-piloto do DTM Vanina Ickx, filha de Jack Ickx, o piloto oficial da Ford no WEC, Ben Barker, o ex-campeão belga de carros de Turismos, Pierre-Alain Thibault, ou ex-pilotos do FIA-GT, Cor Euser e Markus Palttala.

Estarão presentes modelo icónicos da indústria automóvel, como os Shelby Cobra, Porsche 911, Ford Mustang ou Jaguar E, mas também carros mais “raros” como são o TVR Grantura, o Gilbern 1800 ou o Turner GT.

Ao contrário do que havia sido hábito até aqui, desta vez a prova disputa-se inteiramente no fim de semana e a corrida não será disputada ao final da tarde de sábado, com as condicionantes que isso acarretava, mas sim na manhã de domingo. A qualificação irá decorrer na tarde de sábado, pelas 17h10 (hora local), que a corrida de três horas de duração será disputada pela manhã de domingo, com o início marcado para as 9h50.

Para além da vitória na prova e as suas categorias, também irá ser discutido o triunfo no Index de Performance, a classificação de destaque do Historic Endurance que dá preponderância aos carros mais antigos e de menor cilindrada. Os Austin Healey e os Lotus Elan são sempre os naturais favoritos à conquista do triunfo.

O contingente português nas Ardenas voltará a estar muito bem representado, com um grupo de pilotos experiente e apaixonado pelas competições de clássicos. Doze pilotos portugueses aceitaram o desafio da Race Ready e vão enfrentar um dos mais exigentes circuitos do mundo.

As seis equipas lusitanas apresentar-se-ão à partida, todas elas equipadas com Porsche 911, sendo que três destes são da categoria H-1976. A LSCC inscreveu um RS de motor 3 litros para a dupla Bruno Duarte e Filipe Jesus, que foi uma das principais animadoras do Historic Endurance em 2024, e o exemplar igual, mas de motor 2,8 litros, da Amaracing, para Mário Meireles e Vasco Nina, os vencedores das “3 Heures de Pau” do ano passado. Ausentes desta prova na temporada transacta, Carlos Brizido e o ex-campeão nacional de velocidade João Pina Cardoso regressam a Spa-Francorchamps, com o mesmo 911 3.0 RS que fez a pole-position na última edição dos 250 km do Estoril.

Na categoria H-1971, o preparador Garagem João Gomes vai colocar em pista três carros germânicos: o 911 ST “Bomba Verde” ex-Américo Nunes para Manuel Ferrão e o seu filho Diogo, o elegante 911 SWB (H-1965) de Nuno Nunes e o 911 ST (H-1971) de Piero Dal Maso, sendo que o jovem Guilherme Dal Maso e José Carvalhosa, este último o vencedor do “1000km Trophy” de 2023, deverão fazer turnos de condução em ambos os carros.

Para Diogo Ferrão, responsável pelo Historic Endurance, as 3 Horas de Spa “abrem a temporada com uma grelha extraordinária, tanto em qualidade como em quantidade. Desde o Brexit, que coincidiu com a pandemia, que não víamos uma grelha assim, o que é sinal de que o mundo regressa à normalidade. Gostaria de dar umas especiais boas-vindas aos pilotos vindos do Japão e dos Estados Unidos da América que retornam à prova após alguns anos de ausência.”

Calendário de 2024

05/06 Abril – Exclusive Test Day – Autódromo do Estoril 🇵🇹

26/27 Abril – Spa 3 Hours – Circuit de Spa-Francorchamps 🇧🇪

25/26 Maio – Jerez de la Frontera – Circuito de Jerez 🇪🇸

15/16 Junho – Jarama Classic – Circuito de Madrid Jarama RACE 🇪🇸

05/06 Outubro – Estoril Classics – Autódromo do Estoril 🇵🇹

26/27 Outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

29/30 Novembro – 250 km Estoril – Autódromo do Estoril 🇵🇹