Guilherme Oliveira em Indianapolis: “Espero ter mais oportunidades de competir no IMSA” | AutoSport

Guilherme Oliveira ficou próximo do pódio na sua estreia absoluta em Indianápolis, palco da décima e penúltima ronda do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, que se realizou no fim de semana passado.

Foi um regresso para o jovem piloto ao campeonato norte-americano organizado pela IMSA, depois de se ter estreado nas 24 Horas de Daytona. Guilherme Oliveira regressou a convite da equipa Jr III (Junior Three) Racing, para pilotar um Ligier da categoria LMP3 e tendo o norte-americano Bijoy Garg como companheiro de equipa em mais uma estreia na carreira, desta vez na famosa pista de Indianápolis e terminando com o 4.º lugar da categoria LMP3.

O jovem piloto português, de apenas 18 anos, esteve na luta pelas primeiras posições, depois de, sem conhecer o traçado de Indianápolis, ter cerca de 30 voltas para se preparar, durante as sessões de treinos. Bijoy Garg aproveitou o seu conhecimento da pista para alcançar a pole-position dos LMP3 na qualificação, no sábado. Na corrida, o piloto norte-americano fez o primeiro turno de condução e a equipa entregou a Guilherme Oliveira a responsabilidade de fazer os dois últimos turnos, com cerca de 80 voltas de duração no total. Numa corrida com vários incidentes e com a aparição da chuva, Guilherme Oliveira chegou inclusive a lutar pelo primeiro lugar, até fazer um pequeno pião que o levou a perder algumas posições. Sem baixar os braços, voltou a recuperar vários lugares no pelotão e terminou no 4.º posto dos LMP3, muito próximo do pódio na sua estreia absoluta em Indianápolis.

“Foi mais uma experiência fantástica no IMSA, um campeonato onde a atmosfera é especial a cada prova. Indianápolis, tal como Daytona, é uma daquelas ‘catedrais’ onde qualquer piloto sonha correr”, apontou Guilherme Oliveira. “Aqui, sinto que podíamos perfeitamente ter ganhado a corrida, mas o desporto automóvel é mesmo assim. Fiz dois turnos consecutivos e nunca tinha guiado 80 voltas seguidas com um LMP3, algo muito duro em termos físicos e mentais. Fiquei contente com o meu andamento, ao nível de pilotos profissionais que conhecem este campeonato e estas pistas como ninguém. Espero ter mais oportunidades de competir no IMSA no futuro”, afirmou o piloto português.