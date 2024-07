GTWC, Henrique Chaves: “Foi um mau resultado!”

Corrida difícil para Henrique Chaves em Nurburgring, na terceira ronda da Endurance Cup da GT World Challenge Europe. O piloto luso terminou na décima terceira posição.

Depois do bom resultado nas 24 Horas de Spa, onde terminou em quarto, o piloto oficial da Aston Martin esperava continuar a lutar pelos lugares do pódio na prova germânica. No entanto, a chuva marcou presença nos treinos-livres, dificultando a tarefa da Walkenhorst Motorsport em encontrar a melhor afinação para o carro inglês, uma vez que tanto a qualificação como a corrida foram realizadas com a pista seca.

Sem que o Aston Martin Vantage GT3 conseguisse gerar a aderência necessária para ser competitivo, sofrendo, principalmente, de subviragem, o português e os seus colegas de equipa, Ross Gunn e David Pittard, conseguiram assegurar o décimo sétimo posto da grelha de partida, o que prometia dificuldades ao longo da prova de três horas.

Henrique Chaves foi incumbido de realizar o primeiro turno de pilotagem e, com um excelente arranque, elevou-se ao décimo primeiro lugar, posição em que entregou o carro a David Pittard, ficando no ar alguma esperança de poder terminar entre os dez primeiros.

No entanto, ao longo da corrida, foi com naturalidade que o trio do Aston Martin número trinta e quatro perdeu duas posições, fruto da afinação menos otimizada do carro inglês, tendo Ross Gunn visto a bandeira de xadrez no décimo terceiro posto.

Após a corrida, Henrique Chaves era claro quanto ao desfecho do fim-de-semana. “Foi um mau resultado! Não era isto que queríamos! O Aston Martin não era muito competitivo aqui e isso notou-se ao longo de toda a corrida, com muita subviragem, o que nos obrigava a ser mais agressivos no acelerador a meio da curva, para fazer o carro ‘rodar’, desgastando os pneus traseiros… No fundo, era um efeito de bola de neve que nos levou a uma situação em que não tínhamos andamento para ir além da posição em que terminámos”, explicou o piloto oficial da Aston Martin.

O português admite que é preciso trabalho para reverter a situação, mas está confiante com os meios que tem à sua disposição. “O Aston Martin não esteve competitivo aqui, mas nós também não fomos o melhor Vantage, portanto, temos de analisar o que se passou para encontrarmos uma solução para o futuro. Temos uma equipa muito competente e vamos dar todos o máximo para regressarmos mais fortes e competitivos”, concluiu Henrique Chaves.

A próxima etapa da Endurance Cup do GT World Challenge disputa-se em Monza nos dias 20 e 22 de setembro.