GTWC, Guilherme Oliveira: “Foi um pódio suado!”

Guilherme Oliveira conseguiu o seu primeiro pódio no Fanatec GT World Challenge Endurance, no circuito de Nürburgring (Alemanha). O jovem português de 19 anos levou o Porsche 911 GT3 R da Dinamic GT ao 3.º lugar da categoria Silver, acompanhado pelo francês Théo Nouet e pelo neerlandês Jop Rappange.

Depois de Paul Ricard (França) e Spa-Francorchamps (Bélgica), a mais disputada competição de GT do mundo rumou a Nürburgring, na Alemanha, onde Guilherme Oliveira conseguiu o melhor resultado da época até ao momento. Novamente integrado na equipa italiana Dinamic GT, o jovem piloto de Vila Nova de Gaia competiu, desta vez, no Porsche 911 número 55, acompanhado por Théo Nouet e Jop Rappange.

Numa grelha com 50 carros, a equipa começou por garantir o 4.º lugar na qualificação, entre os concorrentes da categoria Silver. Na corrida, Oliveira, Nouet e Rappange mostraram uma grande rapidez e consistência ao longo das três horas de prova e o piloto português chegou a lutar pelo 2.º lugar da categoria, no seu turno de condução. No final das 89 voltas, o 3.º lugar deu o primeiro pódio da época à Dinamic GT, com Guilherme Oliveira a conseguir mais um resultado de relevo na sua (ainda) curta carreira nos automóveis, que já inclui um vice-campeonato da Europa de LMP3 (ELMS), em 2022.

“Foi uma corrida muito sólida por parte de toda a equipa. Estivemos entre os mais rápidos dos Silver ao longo de todo o fim de semana e na corrida conseguimos, acima de tudo, uma grande consistência ao longo das três horas. As paragens nas boxes também foram eficazes e, no meu turno, tentei lutar pelo 2.º lugar, mas sem desgastar muito a mecânica do carro, para o Théo (Nouet) poder cumprir o último turno nas melhores condições. Foi um pódio suado! Este resultado é muito importante para mim, para a minha família, patrocinadores e para toda a equipa! É a recompensa por todo o trabalho que fizemos desde o início do ano”, afirmou Guilherme Oliveira, que, curiosamente, detém o recorde da volta mais rápida em Nürburgring com um protótipo LMP3.

O Autódromo de Monza, em Itália, recebe a quarta ronda do Fanatec GT World Challenge Endurance, a 21 e 22 de setembro.