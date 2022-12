GT Winter Series com duas corridas em Portugal | AutoSport

A série de inverno organizada organizada pelos alemães da Gedlich Racing, tendo como parceiro a Race Ready, a volta a reunir em 2022/2023 na Península Ibérica mais de três dezenas de GT e Protótipos, divididos por sete classes no regresso desta competição a Portugal e Espanha. O Autódromo Internacional do Algarve e o Autódromo do Estoril acolhem as duas primeiras rondas da GT Winter Series, seguindo-se depois quatro corridas em Espanha.

Para a ronda inaugural, que se realiza em Portimão nos próximos dias 12 e 13 de dezembro, a lista de inscritos apresenta 34 concorrentes entre as várias categorias da GT Winter Series. A segunda corrida em Portugal está prevista para os dias 14 e 15 de janeiro no Estoril, com a organização desportiva e local da Race Ready, líder ibérico na organização de corridas e também proprietária da licença da categoria GT4 para a Península Ibérica.

O conceito da GT Winter Series passa por dar a oportunidade às equipas para prepararem adequadamente as próximas temporadas desportivas em território onde as condições meteorológicas não são tão adversas como noutros pontos do continente europeu.

“Os residentes por vezes tendem a esquecer-se, mas a Península Ibérica tem alguns dos melhores circuitos do mundo. Também o nosso clima no inverno é único na Europa e ideal para preparar da melhor forma as épocas desportivas do próximo ano. Isto, num paddock vibrante, com muitos pilotos a testarem com novas equipas e a experimentarem novas máquinas, inclusive com muitos contratos a serem fechados para as temporadas principais”, explicou Diogo Ferrão, CEO da Race Ready.

O formato do programa da GT Winter Series incluem um primeiro dia de testes apenas, com o segundo dia a ser preenchido com uma sessão de qualificação e três corridas, duas de “sprint” e mais uma de resistência com a duração de 60 minutos.

Calendário 2022/2023

12./13. dez 2022 Portimão /P

14./15. jan 2023 Estoril /P

11./12. fev 2023 Jerez /E

18./19. fev 2023 Valência /E

04./05. mar 2023 Navarra /E

11./12. mar 2023 Barcelona /E