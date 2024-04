Fórmula 3 dá início a três dias de testes em Barcelona

Depois de duas rondas realizadas na temporada de 2024, o pelotão da Fórmula 3 regressa à pista para três dias de testes no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Com início nesta terça-feira (16 de abril), o teste dará aos pilotos e às suas equipas a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos nas rondas iniciais, procurando melhorar o seu desempenho antes do início da etapa europeia do calendário, que começa em Imola, de 17 a 19 de maio.

O pelotão terá um total de seis horas de tempo de pista por dia. A sessão da manhã nos três dias terá início às 9 horas locais e decorrerá até ao meio-dia. A sessão da tarde nos dois primeiros dias terá início às 14 horas até às 17h. Há uma ligeira alteração no horário no último dia, uma vez que o segmento final terá início às 13 horas, com o teste a terminar às 16h.

A Pirelli irá atribuir oito jogos de pneus duros para cada carro durante o teste, mais três jogos de pneus para piso molhado, caso seja necessário.

Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images