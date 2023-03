São Paulo é a terceira estreia no calendário 2023 da Fórmula E (Horários) | AutoSport

Depois da autoritária vitória de António Félix da Costa no E-Prix da Cidade do Cabo, o Campeonato do Mundo de Fórmula E volta a estrear um novo palco para uma das suas provas. A cidade brasileira de São Paulo é a terceira estreia da temporada de 2023 e a visita a este país não podia fazer mais sentido, visto que 6 pilotos já passaram pela competição de monolugares totalmente elétricos ou fazem parte do atual pelotão e é bem conhecida a paixão dos brasileiros pelo automobilismo. Bruno Senna, Felipe Massa, Felipe Nasr, Nelson Piquet Jr., Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara são os pilotos brasileiros que competiram ou ainda competem no mundial.

Em termos de contas do campeonato, e com quase um quarto da temporada completa, Pascal Wehrlein continua a liderar a classificação do mundial de pilotos, assim como a Porsche no campeonato entre equipas. As duas vitórias do alemão em Diriyah, o pódio na abertura da temporada na Cidade do México e o quarto posto em Hyderabad, que provou ser um teste complicado para o construtor de Stuttgart, resultam numa vantagem de 18 pontos sobre Jake Dennnis. Seguem-se Jean-Éric Vergne com menos 30 pontos e António Félix da Costa com 34 pontos de atraso. Nick Cassidy fecha o top 5 da classificação, com menos 37 pontos do que Wehrlein.

Horário (hora de Portugal continental)

24 de março, sexta-feira

Treino Livre 1 – 19h25

25 de março, sábado

Treino Livre 2 – 10h25

Qualificação – 12h40

Corrida – 17h03