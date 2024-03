Mundial de Fórmula E estreia-se em Tóquio

O Mundial de Fórmula E continua neste fim de semana com a quinta prova da décima temporada, o E-Prix de Tóquio, uma nova cidade que acolhe a série de monolugares 100% elétricos.

Depois de uma emocionante quarta prova no Brasil, a Fórmula E visita o Japão pela primeira vez.

O palco do próximo capítulo da batalha pelo Mundial de 2024 está montado na pitoresca Baía de Tóquio como pano de fundo.

Há pouco menos de duas semanas, o E-Prix de São Paulo ofereceu uma das competições mais emocionantes que o campeonato já viu. O circuito do Anhembi contou com mais de 200 ultrapassagens, o ataque de Sam Bird na última volta para garantir a primeira vitória da NEOM McLaren e uma angustiante batalha pelo último lugar do pódio que culminou em um sprint final em que três pilotos cruzaram a linha de chegada separados por apenas três décimos de segundo.

Enquanto a grelha da Fórmula E se prepara para as ruas de Tóquio, todos os olhares estão voltados para Nick Cassidy, um piloto experiente e com uma notável história no automobilismo japonês, tendo conquistado a prestigiada “tríplice coroa” japonesa: foi campeão da F3 japonesa em 2015, Super GT em 2017 e Super Fórmula em 2019.

Ele será acompanhado pelo seu companheiro de equipa na Jaguar, Mitch Evans, que deseja fazer da sua 100ª corrida do Campeonato e da sua equipa uma corrida inesquecível.

Também de regresso a território familiar está Sacha Fenestraz, que, depois de se mudar para o Japão e promover a sua carreira automobilística no país, volta a competir mais uma vez num local que lhe é muito familiar. O retorno de Cassidy e Fenestraz às competições no Japão adiciona alguma dinâmica ao evento, e promete uma ação emocionante enquanto enfrentam outros grandes candidatos ao triunfo no campeonato.

Sam Bird, que parece ser o mais forte dos pilotos com motorização Nissan e que acaba de conquistar a 12ª vitória na Fórmula E, também se prepara para uma nova batalha. Oliver Rowland, por sua vez, procura um novo pódio para somar ao seu inventário na equipa oficial da Nissan Fórmula E, enquanto Pascal Wehrlein, da Tag Heuer Porsche, continua a ser uma força a ser reconhecida, atualmente em segundo lugar no campeonato e mantendo uma sequência impressionante de 15 corridas nos pontos.

A época de Félix da Costa teve um ponto de viragem no Brasil, onde pontuou pela primeira vez nesta temporada e o objetivo é agora ‘construir’ em cima disso e melhor o sexto lugar do Brasil.

O novo circuito de Tóquio

Localizado no meio da Baía de Tóquio, o circuito urbano que sediará o E-Prix de Tóquio promete um novo desafio para os pilotos e um espetáculo emocionante para os espectadores. As 20 curvas do traçado de 2.585 quilómetros apresentam um traçado compacto e técnico com quatro longas retas e quatro sequências de chicanes.

Digno de nota é a seção desafiadora da Curva 3 à Curva 7, que será um lugar ideal para os fãs testemunharem a batalha de perto. Do lado de fora da Curva 4 situa-se a zona de ativação do Modo Ataque, adicionando um elemento estratégico à corrida. Por outro lado, haverá algumas curvas específicas que serão locais privilegiados para ultrapassagens e oferecerão muita ação aos adeptos.

A corrida realiza-se Sábado 06h00 no Eurosport 1 e Eleven 1, horário de Portugal continental.