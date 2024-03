Lola Cars aposta na Fórmula E

A Lola Cars, nome lendário na história do desporto automóvel, está pronta para fazer um regresso à cena internacional ao entrar no campeonato do Mundo de Fórmula E na próxima temporada, aposta do Till Bechtolsheimer, o empresário britânico baseado nos Estado Unidos da América que comprou a icónica marca, fundada em 1958 por Eric Broadley.

Segundo a publicação The Race, a Lola receberá o seu carro de testes Gen3 ainda este mês, tem planos para entrar em pista no início do verão, tendo já efetuado o seu registou como fabricante oficial da Fórmula E.

Embora se espere que a Lola se junte à Fórmula E inicialmente como fornecedor de motopropulsores, a equipa está também a explorar parcerias com equipas existentes.

A Lola fez contratações estratégicas nos últimos meses, incluindo figuras chave como Mark Preston e Keith Smout.

Bechtolsheimer, que competiu no SportsCar Championship da IMSA na classe GTD, afirmou ao Motorsport em 2022 que “um dos principais projetos em que estamos concentrados neste momento” era voltar às pistas. “O objetivo seria ter um carro na pista a partir de 2024. Penso que 2025 pode ser um pouco mais realista”.