Jean-Éric Vergne é o novo recordista de pontos somados na Fórmula E

Jean-Éric Vergne passou a deter, desde o E-Prix de Misano, o recorde de maior número de pontos somados no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E.

Depois de nove temporadas concluídas da Fórmula E – a atual é a 10º época da disciplina – Jean-Éric Vergne é o único piloto a deter dois títulos e apesar de ainda não ter alcançado qualquer vitória este ano, o piloto francês da DS Penske passou a deter o recorde de pontos somados na competição, a que junta 34 subidas ao pódio, 11 vitórias e 15 pole positions.

O único bicampeão de Fórmula E soma, à data, um total de 1047 pontos, acumulados desde o início da sua carreira nesta disciplina 100% elétrica, ao conquistar 14 pontos no passado E-Prix de Misano, obtidos no conjunto das duas corridas realizadas nos dias 13 e 14 de abril. Vergne tem feito história na Fórmula E desde o início de sua carreira, em 2014, nesta série 100% elétrica, tendo até agora, participado em 121 E-Prix.

Ultrapassado no número de pontos, deixando de ser o recordista, foi Lucas di Grassi, que tem neste momento 1042 pontos somados em toda a sua carreira na Fórmula E.

“Estou, obviamente, muito feliz com este recorde e com todos os pontos que conquistei, porque é um número que demonstra o quão longe cheguei desde que comecei na Fórmula E”, disse Jean-Éric Vergne. “Agora o que me interessa e o que me motiva mais do que tudo são os pontos que preciso de somar no futuro. Preciso de conquistar muitos mais nas próximas corridas”.

A oitava ronda da Temporada 10 do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E terá lugar no Mónaco, a 27 de abril.

