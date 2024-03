Fórmula E: Yuki Tsunoda esteve em Tóquio com alguma “inveja” da localização do traçado (c/vídeo)

Yuki Tsunoda, piloto da equipa de Fórmula 1 da RB, esteve presente na grelha de partida do primeiro E-Prix de Tóquio, aproveitando a curta pausa na sua competição e a visita do Campeonato do Mundo de Fórmula E ao seu país natal.

O piloto japonês revelou estar curioso com a primeira prova da Fórmula E no centro de Tóquio e até um pouco “invejoso” pela localização do circuito citadino que recebeu os monolugares totalmente elétricos do mundial, esperando que também a Fórmula 1 o possa fazer no futuro.