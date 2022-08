Fórmula E, Seul, Antonio Giovinazzi ficou de fora da última corrida do ano com lesão na mão | AutoSport

Antonio Giovinazzi não participou na última corrida do ano devido a uma lesão na mão, sofrida na corrida de sábado, num primeiro incidente com António Félix da Costa e depois com um contacto com o carro de Alexander Sims.

O antigo piloto de Fórmula 1 foi substituído por Sacha Fenestraz, piloto reserva da Jaguar.

O campeonato termina assim de forma prematura para o italiano, o único da grelha que não conseguiu somar qualquer ponto nesta que deverá ser a sua primeira e última temporada na Fórmula E.

Giovinazzi é uma possível opção para o mais recente projeto de Hipercarro da Ferrari, no Campeonato do Mundo de Resistência de 2023.