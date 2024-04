Fórmula E revela novo GEN3 Evo: dos 0-100 Km/h em 1.82s

A Fórmula E e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) revelaram hoje a próxima geração de carros de corrida, o novo GEN3 evo, claro está, totalmente elétrico, que é capaz de atingir 0-100 Km/h em 1.82s.

Com uma forte lista de inovações técnicas, o GEN3 Evo revelado na ‘Sala’ da Coleção Privada de Carros do Príncipe Albert II, irá estrear-se na Temporada 11 do Campeonato Mundial de Fórmula E, onde alguns dos maiores fabricantes e pilotos do mundo competem lado a lado.

Desenvolvido por especialistas da Fórmula E e da FIA, o mais recente GEN3 Evo marca um salto significativo na tecnologia das corridas elétricas, com uma aceleração de 0-100 Km/h 30% mais rápida que um carro de F1 atual e 36% mais rápida que o atual GEN3.

Capaz de acelerar quase um segundo mais rápido que o seu antecessor – o GEN3 – estabelece um padrão ainda mais alto em desempenho, sustentabilidade e eficiência. O GEN3 Evo serve como um embaixador formidável para o futuro do automobilismo, incorporando avanços de ponta e um compromisso com a responsabilidade ambiental.

Aprimoramentos técnicos-chave para o novo carro de corrida GEN3 Evo incluem:

É o monolugar FIA mais rápido a acelerar – Capaz de 0-100 Km/h em 1.82 segundos, 30% mais rápido que um carro de F1 atual.

Mais rápido, mais forte, mais ágil – Melhorias de desempenho proporcionando um ganho estimado de 2% em relação ao GEN3, equivalendo a uma volta de qualificação cerca de 2 segundos mais rápida no circuito de Mónaco, permite oferecer ainda melhores corridas em qualquer pista.

Mais ‘enxuto’ e ‘feroz’ – Um novo kit aerodinâmico agressivo projetado para ser mais forte, mais robusto e mais aerodinâmico.

Tração nas quatro rodas (AWD) – Uma novidade para um carro de Fórmula E, disponível durante duelos de qualificação, largadas de corrida e ‘Modo Ataque’. Essa característica maximiza a aceleração e o controlo, permitindo elevar a emoção dos momentos mais críticos da corrida. A tração às quatro rodas melhora tanto o desempenho quanto a estratégia, proporcionando corridas mais emocionantes para pilotos e fãs.

Melhor aderência – Pneus Hankook iON otimizados para todas as condições climáticas, proporcionando 5-10% mais aderência, feitos com 35% de materiais reciclados e sustentáveis (+9% em relação à especificação do GEN3).

Essas novas adições são especificamente projetadas para corridas mais rápidas e equilibradas entre os pilotos, dando aos adeptos ainda mais ação na pista e construindo sobre a especificação do carro GEN3, incluindo:

O carro de Fórmula E mais rápido: Velocidade máxima de 320 Km/h

Travões regenerativos: Os carros otimizam a capacidade de travagem regenerativa de 600kw para gerar quase 50% da energia necessária para uma corrida.

Melhoria de desempenho por software: Atualizações de desempenho de corrida feitas por meio de engenharia de software.

Carro de Fórmula mais eficiente já produzido: um motor elétrico com mais de 90% de eficiência, superando significativamente os 40% de eficiência típicos dos motores de combustão interna.

Minimizando a pegada de produção: O primeiro carro de corrida de carbono zero líquido do mundo no primeiro desporto de carbono zero líquido do mundo.

Desenvolvimento sustentável de baterias: Fornecedores de minerais de células de bateria selecionados com base em padrões éticos e sustentáveis de mineração para garantir um impacto positivo ou neutro nas pessoas e no planeta.

Pensamento de ciclo de vida: Pensamento de ciclo de vida ao longo da construção do carro; segunda vida e reciclagem para células de bateria; fibra de carbono reciclada e materiais naturais, como linho, integrados ao chassis.

Cadeia de fornecimento consciente: Todos os fornecedores são submetidos a rigorosos KPIs de sustentabilidade, alcançando a certificação de 3 estrelas da FIA para Acreditação Ambiental até a Temporada 9.

Transferência de corrida para estrada: Áreas específicas do carro relevantes para estrada estão abertas para desenvolvimento por equipas e fabricantes, projetadas para transferência direta de tecnologia para a indústria automobilística.

Capacidade de carregamento ultra-rápido: um novo desenvolvimento tecnológico ainda em desenvolvimento, projetado para permitir um carregamento de alta velocidade de 600kw em 30 segundos para energia adicional durante a corrida.

Como parte do roadmap técnico do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA, todos os conjuntos motrizes serão recém-homologados para a Temporada 11, permitindo que fabricantes e suas equipas clientes implementem aprendizagem e otimizações-chave do GEN3 nos seus novos carros.