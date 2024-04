Fórmula E regressa ao Mónaco com empate na liderança do mundial de pilotos (c/ horário)

A oitava ronda da temporada da Fórmula E está marcada para o principado do Mónaco, com Pascal Wehrlein e Jake Dennis empatados no topo da classificação do mundial de pilotos.

O E-Prix do Mónaco é o próximo desafio para o pelotão do Campeonato do Mundo de Fórmula E. No próximo dia 27 de abril, as atenções do mundial de monolugares totalmente elétricos centram-se no famoso circuito de 3.337 metros, que apresenta curvas mundialmente famosas como La Rascasse, Casino ou o gancho do Grand Hotel. Os 22 pilotos têm de percorrer 19 curvas e algumas ruas estreitas, numa altura em que a época chega a meio na cidade-estado da costa mediterrânica francesa.

No ano passado, as diferentes superfícies da pista, as subidas e descidas e a inclinação extrema no túnel colocaram os pneus Hankook iON Race à prova. As muitas curvas e a falta de longas retas significam que a velocidade média é mais baixa do que tem sido até agora nesta época. “A principal tarefa dos pilotos é fazer com que o pneu atinja rapidamente a temperatura ideal e mantê-lo lá”, diz Thomas Baltes, engenheiro da Hankook na Fórmula E.

Tal como no ano passado, o alemão Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche Formula E Team, viaja para o E-Prix do Mónaco como líder do campeonato. No entanto, partilha o primeiro lugar da tabela com Jake Dennis. O piloto da Andretti Formula E também tem 89 pontos no seu nome. Segue-se o britânico Oliver Rowland da Nissan Formula E Team com 80 pontos.

Wehrlein é, para já, o único piloto a triunfar por duas vezes este ano. Venceu no México e em Misano, enquanto o campeão do mundo em título Jake Dennis conquistou o primeiro lugar do pódio na Arábia Saudita. Com três vitórias em sete corridas, a Porsche está em primeiro lugar na corrida para o Troféu de Construtores.

António Félix da Costa acompanha Wehrlein na TAG Heuer Porsche Formula E Team após uma vitória que lhe foi tirada das mãos por uma irregularidade técnica no monolugar da estrutura germânica. No entanto, isso não apaga da memória o excelente desempenho do piloto luso no circuito italiano, e com uma vitória no seu nome no Mónaco (ainda pela DS Techeetah), Félix da Costa tem argumentos para deixar o icónico traçado monegasco com um bom resultado.

Para além do E-Prix do Mónaco, outro ponto alto acontece na quinta-feira que antecede o fim de semana de corrida, quando a Fórmula E apresentará o novo carro Gen3Evo para a 11.ª temporada durante um evento no Yacht Club do Mónaco.

Horário:

Sábado, 27 abril

06:25h – 07:15h Treinos Livres 1

08:05h – 08:55h Treinos Livres 2

09:40h – 11:03h Qualificação

14:03h – 15:30h Corrida

Foto: Sam Bagnall