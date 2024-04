Fórmula E no Mónaco: horários, corrida às 13h45, Félix da Costa ‘explica’ a pista

O campeonato do Mundo de Fórmula E prossegue este fim de semana, no Mónaco, para a 8ª corrida da temporada. Depois da vitória no circuito de Misano, com consequente desclassificação pós-corrida, António Félix da Costa encontra-se com o orgulho ferido e com muita vontade de vingar essa situação, ele que já venceu nas duas do principado, em 2022, na altura ao serviço da equipa DS.

O programa do fim de semana no Mónaco tem lugar na íntegra no dia de sábado, com duas sessões de treinos livres, seguida da qualificação, que poderá ser acompanhada em direto na Eleven 1, a partir das 09h40. A corrida tem lugar da parte da tarde de sábado, a partir das 13h45, também com transmissão em direto, tanto na Eleven 4 como também no Eurosport.