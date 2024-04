Fórmula E: Nico Pino escolhido para novo programa de jovens pilotos da Stellantis

A Stellantis Motorsport acaba de lançar um programa destinado à formação de jovens pilotos para as principais categorias do desporto automóvel, recaindo a escolha em Nico Pino.

Este programa desportivo envolve várias marcas do Grupo Stellantis, incluindo a DS Automobiles, que compete no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, destina-se a ajudar jovens pilotos a prepararem-se para as principais categorias do desporto automóvel. Desta forma, Nico Pino junta-se às equipas da divisão de competição da DS Automobiles.

🚨 @nicopino_piloto is joining the ranks of @DS_Performance, via the Young Driver Program of Stellantis Motorsport. He will take the wheel of our GEN2, the DS E-TENSE FE21, during several test days until September.#DSautomobiles #Stellantis #youngdriver pic.twitter.com/sDPhU7h8tQ — DS Performance (@DS_Performance) April 30, 2024

Com apenas 19 anos, o jovem chileno compete, atualmente, no Campeonato do Mundo FIA de Resistência, na categoria LMGT3, bem como no European Le Mans Series e no WeatherTech Sportscar Championship do IMSA. Pino esteve em destaque na mais recente edição das 24 Horas de Daytona, enquanto na 100.ª edição das 24 Horas de Le Mans, em 2023, ter alcançado o terceiro lugar na categoria LMP2.

O programa preparado pela DS Performance para Nico Pino baseia-se, principalmente, em oito dias de testes com o monolugar DS E-TENSE FE21 — o monolugar de segunda geração da Fórmula E — que foi conduzido nas temporadas de 2021 e 2022 por Jean-Éric Vergne e por António Félix da Costa. Após uma primeira série de testes ao volante do Gen2 e da realização de testes específicos no simulador, Nico Pino irá concluir a sua formação num DS E-TENSE FE23, da Gen3, o monolugar com que Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, pilotos da equipa DS Penske, discutem a 10.ª temporada do mundial.

Os testes do jovem chileno com a DS Performance irão prolongar-se até novembro de 2024.