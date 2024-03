Fórmula E: Nick Cassidy e Pascal Wehrlein separados por 4 pontos

Oliver Rowland da Nissan, Maserati MSG Racing Maximilian Gunther e os companheiros de equipa da Envision Sébastien Buemi e Robin Frijns completam o top 10 no fim de semana. O E-Prix de Tóquio de 2024 começa às 6h03, horário de Portugal continental, no sábado, 30 de março.

É seguido por Pascal Wehrlein (53) da Tag Heuer Porsche e pelo seu companheiro de equipa na Jaguar, Mitch Evans (39). O veterano Jean-Éric Vergne e o atual campeão Jake Dennis completam os cinco primeiros, à frente do vencedor do E-Prix de São Paulo Sam Bird, que há menos de duas semanas deu à NEOM McLaren sua primeira vitória na Fórmula E.

À medida que a classificação do Campeonato evolui, Nick Cassidy, da Jaguar TCS Racing, lidera atualmente o pelotão, com 57 pontos, apesar de ter desistido na quarta ronda em São Paulo.

A 10ª temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA começou oficialmente em janeiro e já contou com quatro provas realizadas em locais emblemáticos: Cidade do México, Diriyah – duas corridas – e São Paulo. No verdadeiro estilo da Fórmula E, a paridade na tabela de pilotos continua a marcar a linha neste campeonato, já que cada uma das quatro provas coroou um vencedor diferente.

