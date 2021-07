Fórmula E, Londres: Vergne mais rápido no treino livre, Félix da Costa 4º | AutoSport

O piloto português da DS Techeetah, António Félix da Costa, foi o quarto piloto mais rápido no primeiro treino livre do E-Prix de Londres, que se realiza pela primeira vez num traçado com metade da pista dentro de uma pavilhão. O português ficou a apenas 0.065s do tempo mais rápido, que pertence ao seu companheiro de equipa, Jean-Eric Vergne.

O francês foi o mais rápido numa sessão em que os pilotos conseguiram tempos todos muito próximos. Robin Frinjs foi o segundo mais rápido e ficou a apenas 0.004s de Vergne. Sam Bird foi terceiro, seguido de Félix da Costa e Mitch Evans fechou os cinco primeiros.