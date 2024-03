Fórmula E: Lola confirma parceria com a Yamaha para competir na temporada 2024/25

A Lola Cars confirmou o seu regresso às pistas, como referido anteriormente pelo AutoSport, através da colaboração técnica com a Yamaha Motor Company, possibilitando a entrada no Campeonato do Mundo de Fórmula E como construtor a partir da 11ª temporada (2024/2025).

Espera-se que a colaboração entre a Lola Cars e a Yamaha reúna competências para desenvolver grupos motopropulsores elétricos para os monolugares da Fórmula E.

“Estamos entusiasmados por confirmar a nossa entrada na Fórmula E. Para nós, esta é mais do que uma oportunidade de fazer regressar a Lola às pistas, é também uma plataforma fantástica para o desenvolvimento tecnológico”, explicou Mark Preston, diretor de ‘motorsport’ da Lola Cars Ltd. “A Lola Cars tem um historial de sucesso no design do chassis e de aerodinâmica. Este projeto permitir-nos-á criar uma plataforma electrificada única, centrada no software, que servirá de base aos planos mais vastos da Lola para definir o futuro da tecnologia dos desportos motorizados”.

“Estamos incrivelmente entusiasmados com a parceria com a Yamaha Motor Company ao entrarmos no Campeonato do Mundo de Fórmula E”, afirmou Till Bechtolsheimer, presidente da Lola Cars Ltd. “Sermos selecionados por um dos construtores mais inovadores do mundo para uma parceria num projeto desta importância é um testemunho do calibre da equipa que temos vindo a construir na Lola. O foco deste projeto está diretamente relacionado com o desenvolvimento tecnológico, no qual a Lola está totalmente investida. Vemos o grupo motopropulsor elétrico de 350 kW altamente eficiente que sustenta o perímetro do fabricante na Fórmula E, como uma tecnologia fundamental com aplicações interessantes em muitas formas de desporto automóvel internacional de topo nos próximos anos”.

O anúncio marca um novo e excitante capítulo para a Lola Cars e para a Fórmula E, que tem vindo a cativar mais construtores com o passar das temporadas.