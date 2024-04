Fórmula E: Frederik Vesti testa em Berlim

Frederik Vesti, piloto júnior da Mercedes, fará a sua estreia no Campeonato do Mundo de Fórmula E no próximo fim de semana em Berlim, no teste para ‘rookies’.

Frederik Vesti fará a sua estreia na Fórmula E com a equipa Mahindra Racing no próximo teste dedicado aos estreantes em Berlim. Atualmente o dinamarquês compete no European Le Mans Series e é também piloto de reserva da Mercedes, após duas temporadas na Fórmula 2, tendo perdido por pouco o título na temporada para Théo Pourchaire.

“Antes de mais, gostaria de agradecer muito ao Frederic [Bertrand, chefe de equipa da Mahindra] por me dar esta oportunidade. É uma grande oportunidade para testar e provar o meu valor como estreante num novo campeonato”, explicou Vesti. “É uma oportunidade fantástica para aprender, o que só me vai ajudar a crescer como piloto. É isso que me motiva, estou ansioso por experimentar o carro da Fórmula E GEN3, que sei que é um grande desafio. É provavelmente, o que mais gosto na Fórmula E, é um desafio e o facto de ser um Campeonato do Mundo competitivo que atrai alguns dos melhores pilotos — e equipas — é uma excelente plataforma para mim. Terminei os meus preparativos com a equipa e agora conto os dias até Berlim.”

O teste, programado para ocorrer no dia seguinte ao próximo E-Prix de Berlim no recém-redesenhado traçado de Tempelhof, oferece a Vesti a oportunidade de mostrar o seu talento e adaptabilidade no ambiente competitivo da Fórmula E.

A ERT Formula E Team anunciou a campeã da F1 Academy de 2023, Marta García, para este teste de pilotos estreantes.