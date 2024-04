Fórmula E: Félix da Costa quer repetir ﻿vitória no Monaco

O campeonato do Mundo de Fórmula E prossegue este fim-de-semana, no Monaco, para a 8ª corrida da temporada. Depois da vitória no circuito de Misano, com consequente desclassificação pós corrida, António Félix da Costa encontra-se com o orgulho ferido e com muita vontade de vingar essa situação, ele que já venceu nas duas do principado, em 2022, na altura ao serviço da equipa DS.

Tem sido uma temporada onde aconteceu um pouco de tudo ao piloto Português, com dificuldades nas duas primeiras corridas, seguidas de boas e sólidas corridas no Japão e Brasil, e uma magistral vitória em Itália (Misano), onde o piloto da TAG Heuer Porsche viria a perder na secretária essa vitória, isto apesar da Porsche ter apresentado um recurso, pelo que a situação ainda poderá ser revertida e os 25 pontos dessa vitória adicionados às contas do piloto de Cascais.

De qualquer forma o foco do piloto Português está agora 100% no Mónaco, uma pista sempre especial para qualquer piloto, que representa um dos circuitos mais carismáticos a nível Mundial. Félix da Costa não é exceção e encara o fim-de-semana com “motivação máxima. Depois da performance na última corrida, mostrámos que estamos de regresso à luta pelos lugares da frente. O que se passou em Misano já lá vai e estou 100% concentrado neste fim-de-semana, num circuito que dispensa apresentações e onde venci aqui há dois anos e onde quero voltar a lutar por um pódio! A competitividade está muito alta na Fórmula E, temos de focar bem na qualificação para estarmos em boa posição de atacar na corrida.”

O programa do fim-de-semana no Mónaco tem lugar na integra no dia de Sábado, com duas sessões de treinos livres, seguida da qualificação, que poderá ser acompanhada em directo na Eleven 1, a partir das 09h40. A corrida tem lugar da parte da tarde de Sábado, a partir das 13h45, também com transmissão em directo, tanto na Eleven 4 como também no Eurosport.

Calendário