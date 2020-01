Fórmula E, Félix da Costa: “Dar tudo para fechar esta semana negra com uma homenagem ao Paulo”

A Fórmula E está de regresso para a terceira prova da temporada 2019/2020. No próximo fim-de-semana, em Santiago do Chile, António Félix da Costa regressa à ação com a sua equipa DS Techeetah, apostados em começar o ano com o pé direito e lutar por um lugar no pódio.

Na ronda inaugural, disputada na Arábia Saudita, ficou bem evidente a competitividade de Félix da Costa, onde uma penalização resultante duma travagem descabida de Sébastien Buémi impediu o que seria no mínimo um pódio para o novo piloto da DS Techeetah.

Ainda assim, o piloto luso foi o mais rápido nas sessões de grupos de qualificação e na corrida obteve a volta mais rápida, dados que mostram bem a rapidez do piloto português.

Para este fim-de-semana Félixa da Costa quer traduzir este andamento num bom resultado, focando o seu pensamento em “manter-se totalmente fora das confusões e toques. Já mostrámos que temos um bom carro, rápido e temos de nos focar nos detalhes para estarmos desde logo na frente na qualificação. Se o fizermos sei que em corrida, com uma boa gestão de energia, temos tudo para estar na luta pela vitória. Para mim e para todos os portugueses foi um início de semana bem duro, com o Paulo (Gonçalves) a deixar-nos… Irei lutar e dar tudo para fechar esta semana negra com uma homenagem a este grande piloto e homem. É esse o meu pensamento”, referiu o piloto de 28 anos, que viaja hoje para o Chile, de forma a ambientar-se não só ao fuso horário, mas também às elevadas temperaturas (cerca de 35ºC), que deverão ser um grande handicap para os pilotos e também para as baterias.

Pelo que vimos na primeira prova, em novembro passado, a extrema competitividade entre as equipas deverá manter-se, com a DS, a Mercedes, Porsche, BMW, Audi, Jaguar e mesmo a Nissan, todas elas capazes de lutar pelas vitórias. Quanto ao circuito, situado no Parque O’Higgins, composto por onze curvas, num total de 2.348km de perímetro, onde as principais alterações face a 2019 são o pit lane, que foi movido para dentro do circuito e ainda uma chicane apertada no meio da reta, que foi removida. Além disso os dois ganchos também foram reposicionados e foi adicionada uma curva, logo no início da volta, que tem agora uma sequência esquerda / direita, ao invés da antiga longa curva 1.

Como habitualmente, o programa do fim-de-semana inicia-se na 6ª feira, com uma sessão de conhecimento de pista, mais conhecida como “shakedown”. No Sábado começa a verdadeira ação, com duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação. Mais tarde, tem lugar a corrida, composta por 45 minutos mais uma volta, que será transmitida em direto no Eurosport a partir das 19.00 (hora portuguesa).