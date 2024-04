Fórmula E, Félix da Costa com corrida dupla em Itália/Misano: “Estamos num bom momento”

O campeonato do Mundo de Fórmula E visita este fim-de-semana o circuito de Misano Marco Simoncelli, para a 6ª e 7ª provas da temporada. Depois de duas boas actuações nas corridas do Brasil e Japão, António Félix da Costa e a equipa TAG Heuer Porsche partem motivados e apostados em lutar por um pódio este fim-de-semana, no início da “perna” Europeia no Mundial de Fórmula E.

Depois do Japão se ter estreado a receber uma corrida da Fórmula E, será a vez de Misano, em Itália, receber pela primeira vez um E-Prix do Campeonato do Mundo de Fórmula E. A corrida terá lugar numa versão mais curta do traçado de Misano World Circuit Marco Simoncelli, com 14 curvas e 3,381m de perímetro, numa ronda dupla que marca o início da “perna” europeia do Mundial de monolugares elétricos.

Depois de duas boas corridas em São Paulo e Tóquio, onde foi 6º e 4º respectivamente, António Félix da Costa parte ao ataque, com vontade de lutar pelo pódio em ambas as corridas de Misano. Recorde-se que nas cinco provas já disputadas este ano, houve cinco vencedores diferentes, o que revela bem a competitividade do Mundial de Fórmula E. Félix da Costa ainda não venceu este ano, mas já mostrou andamento para o fazer, pelo que é de esperar AFC na sua máxima força, com toda a garra que lhe é reconhecida, à procura de bons pontos por terras Italianas.

António Félix da Costa: “Estamos num bom momento, vimos de duas boas corridas, onde mostrámos bom andamento. Este fim-de-semana será bastante intenso, com duas corridas, num circuito novo para todos, portanto uma boa oportunidade para trazer bons pontos para casa. O nível das equipas da Fórmula E está muito alto, mas o objectivo nesta fase é olhar corrida a corrida, lutar em cada prova pelos lugares do pódio, mostrando agressividade em pista, sem olhar para as contas do campeonato. Estou motivado e com vontade de correr em Misano, vamos com tudo!”

Como já referido, este fim-de-semana será uma prova dupla, com uma corrida Sábado, outra Domingo. O programa do fim-de-semana inicia-se já amanhã (6ª feira), com uma sessão de treinos livres. No Sábado tem lugar a qualificação, às 09h20 (hora Portuguesa), com transmissão em directo na Eleven 1. A corrida terá lugar da parte da tarde de Sábado, a partir das 13h45, também com transmissão televisiva, tanto na Eleven 6, como no Eurosport 1. No Domingo a dose repete-se com nova qualificação e outra corrida, também às 13h45, com transmissão na Eleven 6 e Eurosport 2.

Calendário Mundial Fórmula E – 2024