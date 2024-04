Fórmula E: DS Penske terá decoração especial para o E-Prix do Mónaco

O E-Prix do Mónaco terá lugar no sábado, dia 27 de abril de 2024, às 14h00, em Portugal Continental.

Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne irão, também, envergar os seus equipamentos, fatos de competição e capacetes com as cores “Grand Gala” dos seus DS E-TENSE FE23.

O Campeonato do Mundo de Fórmula E passará, em breve, pelo Circuito do Mónaco, para a oitava ronda da 10.ª temporada. Desta forma, a DS Automobiles e a Penske Autosport decidiram celebrar o prestígio e a elegância do Principado, apresentando uma decoração especial. Com logótipos dourados sobre um preto profundo, o DS E-TENSE FE 23 “Grand Gala” da equipa franco-americana presta homenagem aos trajes de luxo usados nas festas monegascas.

